Партизаны разоблачили координаты завода 'Стрела' в Оренбурге, где производят ракеты 'Оникс' – 'Атеш'. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" разведали производство ракет "Оникс" в российском Оренбурге. Речь идет о ключевом предприятии военно-промышленной корпорации "Машиностроение", поставляющем ракетные вооружения оккупантам.

Собранные агентами координаты производственных цехов и складов готовой продукции могут помочь Силам обороны уничтожить это важное для агрессора производство. Подробности сообщили в "Атеш".

Что известно

В "Атеш" заявили, что совместно с "Тайной Организацией Украинцев" собрали данные для нанесения ударов по Производственному объединению "Стрела", производящему ракеты "Оникс" для российской оккупационной армии.

"Наши агенты провели детальную разведку Производственного объединения "Стрела" в городе Оренбург. Это ключевое предприятие входит в военно-промышленную корпорацию "НПО Машиностроения" и является главным поставщиком ракетного вооружения для оккупантов. ПО "Стрела" специализируется на производстве высокоточных ракетных комплексов, включая противокорабельные крылатые ракеты П-800 "Оникс", которыми враг регулярно обстреливает гражданские объекты и критическую инфраструктуру Украины", – отмечено в сообщении.

В движении утверждают, что собрали и передали Силам обороны Украины точные координаты производственных цехов, складов готовой продукции, а также схемы охраны и маршруты отгрузки. Важная развединформация получена, в том числе, благодаря сотрудникам завода.

"Даже в глубоком тылу, за тысячи километров от фронта, враг не может чувствовать себя в безопасности. "Атеш" доказывает: мы видим, где производятся ракеты, несущие смерть, и передаем эту информацию Силам обороны Украины. Ваша военная промышленность — наша цель! Сотрудникам и жителям Оренбурга: прекратите снабжать режим ракетами для убийств! Ваша информация о производстве, поставках и схемах охраны "Стрелы" — бесценна", – резюмировали в движении.

Как писал OBOZ.UA, ранее в "Атеш" рассказали, что российское командование изъяло лекарства у своих солдат на Запорожском направлении. Речь идет о препаратах, не входящих в стандартную аптечку: переданных родственниками оккупантов и волонтерами жаропонижающих, противовирусных, антибиотиках и витаминах. Лечиться, в том числе и от распространенных в межсезонье ОРВИ, оккупантам предлагается "минимальными средствами для перевязки и обезболивания".