На Запорожском направлении российские военные остались без жизненно необходимых медикаментов из-за решения командования. Оно изъяло лекарства у захватчиков.

Об этом сообщают источники "Атеш". В составе 503-го мотострелкового полка ВС РФ проведена внеплановая проверка мест дислокации, во время которой изъяли и уничтожили все лекарства, не входящие в стандартный набор аптечки.

Под запрет попали препараты, которые ранее присылали родственники и волонтеры, – жаропонижающие, противовирусные, антибиотики и витамины. Теперь оккупанты имеют только минимальные средства для перевязки и обезболивания.

С наступлением холодов резко возросло количество больных ОРВИ и случаев простудных инфекций, однако лечиться практически нечем. Поэтому двух военнослужащих РФ пришлось срочно эвакуировать с передовых позиций в критическом состоянии.

Отмечается, что такие действия свидетельствуют о полном равнодушии российского командования к здоровью подчиненных. Вместо профилактики заболеваний создаются условия, при которых инфекции распространяются без контроля, а оккупанты остаются наедине с болезнью.

Напомним, страна-агрессор гонит своих раненых военных на боевые позиции. Те отказываются, аргументируя это тем, что имеют травмы и ненадлежащее медицинское обеспечение. Впрочем, стоит отметить, что военное руководство РФ продолжает относиться к своим бойцам как к мясу.

Как сообщал OBOZ.UA, российская армия понесла колоссальные потери в войне против Украины в течение 2025 года. За 8 месяцев этого года потери России составили более 281 тысячи военных убитыми, ранеными или пропавшими без вести. Такие цифры фиксируются впервые и выглядят действительно впечатляюще.

Кроме того, российских военнослужащих, которые ранее служили в тыловых подразделениях и на границе, начали отправлять в штурмовые части из-за солдат из Северной Кореи, которые отныне занимают их места в тылу.

