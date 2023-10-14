'Оставили в Севастополе только корабли, которых не жалко': в ВМС ВСУ объяснили, что происходит с Черноморским флотом РФ

Спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что российская сторона пытается рассредоточить свои военные корабли по разным портам, избегая швартовки во временно оккупированном Севастополе. Туда после многочисленных потерь своих флагманов Москва направляет только те суда, которые ей не жалко.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона UA Разом. Оккупанты куда чаще стали использовать порты в Новороссийске, где размещена значительная база ВС РФ, а также Феодосии и Керчи.

"Однако в этих портах не хватает пирсов, чтобы разместить весь Черноморский флот. И в результате некоторые единицы, которые им не так жалко, они отправили обратно в Севастополь. Это катера "Серна" и несколько буксиров", – рассказал представитель ВМС Украины.

Отметим, что в британской разведке эту информацию от Плетенчука подтверждают. Там указали, что Москва вывела из оккупированного Севастополя многие свои корабли и подводные лодки, в том числе ракетоносители, и переместила их в другие районы базирования дальше на востоке, в частности в Новороссийске. Из-за риска тяжелых потерь Москва вряд ли решится на новую торговую блокаду в Черном море.

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Как сообщал OBOZ.UA, Плетенчук также рассказал подробности украинской атаки на патрульный корабль 3-го ранга c управляемым ракетным вооружением Черноморского флота РФ "Павел Державин" близ Севастополя. Он был поражен два дня назад, увяз, а когда на следующий день оккупанты отправили за ним буксир, по обоим суднам был нанесен повторный удар.

Также Россия потеряла корабль-ракетоноситель проекта 21631 "Буян-М". С помощью дронов Службы безопасности Украины "Морской малыш" с экспериментальным вооружением вражеское судно было подбито в акватории Черного моря.

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