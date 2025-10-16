Оставить Ленинградскую и Московскую области без света было бы правильно. Интервью с Храпчинским

С началом холодов враг целенаправленно возобновил массированные атаки на энергетическую инфраструктуру нашей страны, применяя дроны, крылатые и баллистические ракеты в скоординированных волнах. Эти атаки становятся не только более частыми, но и технологически более сложными. Для эффективной защиты нужна многоэшелонированная оборона: сочетание активных ПВО, систем ПРО большой дальности, пассивной и активной радиолокации, звуковой и визуальной детекции, а также средств искусственного интеллекта для анализа угроз и оперативного выбора контрмер.

Украине нужны дальнобойные и точные средства поражения для нанесения болезненных ударов по ключевым объектам оборонно-экономического значения врага, но при этом без угрозы для гражданского населения страны-агрессора. Новейшие отечественные разработки, ракеты и дроны, продемонстрировали высокую эффективность, однако для устойчивых результатов нужны готовые платформы и ракеты типа Storm Shadow, ATACMS, Taurus. Ракеты Tomahawk в случае их поставок вызовут как психологический, так и практический эффект при условии достаточного количества, разведданных и платформ управления.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

– Довольно ожидаемо, что с началом холодов враг начал удары по энергетической инфраструктуре Украины. В частности, мощная атака с привлечением дронов, крылатых и баллистических ракет состоялась в ночь на 10 октября. Видите ли вы определенные особенности, отличия последних атак от того, что мы наблюдали ранее? Если да, то в чем заключаются эти отличия? Стали ли эти атаки более опасными?

– Начнем с очевидного: атаки по энергетической инфраструктуре были прогнозируемы, между войной с военными и гражданскими объектами Россия выбирает гражданскую инфраструктуру, желая погрузить Украину в темноту и холод, потому что именно так поступают террористы для того, чтобы навести страх и принудить к капитуляции.

Что касается тактики врага, то мы видим, как российские атаки становятся не просто более частыми, а технологически более сложными. Враг уже не просто запускает "Шахеды" и ракеты, а синхронизирует их плотными волнами, строя маршруты, чтобы обойти насыщенные зоны ПВО и фокусируясь на конкретных местах и узлах энергетики. Это атаки, рассчитанные на системное истощение нашей обороны, с дополнительными тяжелыми последствиями для гражданской инфраструктуры.

– Президент Зеленский заявил: "Задача сейчас – быть значительно активнее во всем, что касается подготовки и выполнения дальнобойных санкций против России". Какие средства поражения уже имеет или будет иметь в ближайшее время Украина именно в контексте ответных ударов, в частности, по объектам критической и энергетической инфраструктуры страны-врага?

– Очень правильно сформулирована задача от президента – "дальнобойные санкции". Это ярко показывает определенную слабость мира в отношении России, что, по сути, и позволяет ей так активно использовать инструменты террора. Что касается самих "санкций", то мы все понимаем и хотим зеркальных действий, и, безусловно, оставить Ленинградскую и Московскую области без света было бы правильно. Но, прежде чем наносить удары, надо тщательно проанализировать, какие ключевые и болезненные места есть в российской экономике, а также сколько и какие возможности есть у нас, чтобы эффект имел пользу, а не условный подрыв флагштока на Красной площади.

Пришло время переходить от символизма и призывов к активным действиям. На самом деле нам это частично удается. У нас есть качественные решения вроде ракет "Нептун", которые показали свою эффективность, потопив крейсер "Москва". Есть перспективные "Пекло" и "Фламинго". Давайте вспомним наши дальнобойные дроны, которые преодолевают более тысячи километров и попадают именно в важнейшие элементы, что останавливает производство нефтепродуктов в России.

Безусловно, есть необходимость уже в готовых решениях, таких как Storm Shadow, ATACMS, которые мы использовали и имеем платформы под них. Нужно говорить о перспективных AGM-158 JASSM и Taurus KEPD-350 – то, что гарантированно обойдет российскую ПВО и нанесет разрушения.

На самом деле нам существенно помогли бы Tomahawk, но здесь нам нужно будет больше разведывательных данных, которые раскрывают все возможности этих ракет. Посмотрите, как враг существенно улучшил удары по территории Украины, когда Китай предоставил России доступ к своей обширной спутниковой системе.

Я, конечно, выступаю за наше оружие, потому что оно уменьшает зависимость от политических колебаний и показывает, что мы умеем не только обороняться, но и наносить точные, результативные поражения. Но реальная операционная эффективность требует еще много работы.

– Какую роль в этих "дальнобойных санкциях" могут сыграть новейшие ракетные разработки Украины?

– Во-первых – это независимость в принятии решений, но решения должны быть взвешенными и не иметь тяжелых последствий для гражданского населения. Как бы это ни выглядело больно, но мы не террористы, несмотря на коллективного Путина, которым является Россия. Это же и риски с международной помощью, и инструмент, который Россия может перекрутить для своей пропаганды.

Во-вторых – это возможности, которых нам не могут предоставить партнеры. Например, "Фламинго", которое несет тонну полезной нагрузки, – это именно то, что нужно для эффективного разрушения ОПК врага. А широкий спектр различных средств поражения уже делает атаку комбинированной, что затрудняет перехват.

Несмотря на это, у нас все еще не хватает стратегического видения, быстрого поиска перспективных решений и масштабирования.

– В предыдущих интервью вы говорили о том, что в Украине необходимо в корне изменить подход к противовоздушной обороне. Каким образом можно существенно усилить противовоздушную, противоракетную защиту объектов энергетической инфраструктуры Украины? Есть ли определенные особенности защиты таких объектов?

– Эта война значительно увеличила перечень угроз. Теперь это не только крылатые, баллистические ракеты и авиация – это и дроны, которые не обязательно должны взлетать с вражеской территории. Начнем с того, что мы имеем стратегический пробел в системах ПРО типа Arrow/THAAD, которые перехватывают аэро- и баллистические угрозы на больших высотах и дальностях. Мы неплохо работаем и перехватываем крылатые ракеты, мы неплохо перехватываем ударные дроны типа "Шахед". В этом нам помогают классические системы ПВО, которые мы получили от наших партнеров и которые появились по программам модернизации старых советских ПВО.

Но имеющиеся системы не в том количестве, которое могло бы нас надежно защитить, когда летит все, что возможно, и с разных сторон. И подавляющее большинство этих систем имеют дорогостоящие средства перехвата по сравнению со стоимостью тех средств поражения, которые запускает враг.

Поэтому я и говорю о многоэшелонированной системе с различными элементами детекции, классической активной и пассивной радиолокации, звуковой и визуальной, которые контролируют, анализируют всю территорию страны и в режиме реального времени могут сопровождать, предоставляя на любом этапе полета точные координаты цели. При этом системы искусственного интеллекта, проанализировав уровень угрозы, помогают выбирать самые эффективные системы противодействия, начиная от искажения информации, если используется мобильная связь, заканчивая лазером или импульсным оружием и классическими инструментами противодействия.

Мы должны сделать логику массированных обстрелов неэффективной и научиться предвидеть любые попытки модернизации вооружения. Дорого ли это стоит? Да, это дорого, но, пока мир не готов отказаться от России на политической карте, нам надо защищаться так, как это делает Израиль. Кто нам может в этом помочь? Безусловно, Европа, по чьей территории уже летают российские БПЛА.

– Ракеты Tomahawk. Действительно ли они смогут стать мощным сдерживающим фактором для агрессора, если будет принято решение об их передаче Украине? Они окажут чисто психологический эффект на врага или будут иметь также и практическое применение, в частности для ударов по центру принятия решений?

– Все зависит от количества переданных ракет и конечных целей. Сама по себе ракета Tomahawk – это произведение искусства. Вы можете загрузить до 15 предварительно запрограммированных альтернативных целей для одной ракеты и уже после пуска назначить через спутниковый/даталинк ту цель, которую вы хотите атаковать. Если вы будете ждать принятия решения, то ракета может просто быть в режиме ожидания. Сверхнизкий профиль полета позволяет обходить ландшафт и оставаться незаметной для большинства систем ПВО. Но для этого у американцев есть спутники, которые позволяют получить карту ландшафта и иметь связь с этой ракетой. Поэтому если мы хотим использовать ее на полную, то понимаем, что еще нам нужно получить, чтобы быть эффективными.

Поэтому психологический эффект – это скорее гарантированное намерение передать эти ракеты. А практическое применение – это уже удары по критически важным оборонным предприятиям России.