'Остаются вопросы': в комитете ВР по нацбезопасности оценили новый законопроект о мобилизации

Обновленная редакция проекта закона по мобилизации в Украине еще нуждается в доработке. Так считают в парламентском Комитете по национальной безопасности.

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Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона "Единые новости". По словам парламентария, Кабмин при подготовке этого законопроекта частично принял во внимание предложенные профильным комитетом правки.

"Что-то услышали. А что-то недослышали. Видимо, в министерстве обороны. Остаются вопросы, но есть с чем работать", – считает Чернев.

Вместе с тем, нардеп отметил, что до внесения документа на второе чтение в парламенте еще есть что дорабатывать. Кроме того, Чернев заявил, что комитет пригласит представителей МОУ для разъяснения своей позиции по некоторым "спорным" положениям в законопроекте.

Представитель парламентского комитета также высказался о предложенной в документе возможности посылать повестки в электронный кабинет, о возможности блокирования доступа к банковским счетам.

"Остаются открытыми вопросы ответственности для людей, которые не пришли за повесткой, однако в комитете настаивали на том, чтобы это не нарушало прав человека", – резюмировал свое мнение нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению главы фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии, законопроект могут проголосовать в первом чтении уже 6 февраля. До конца месяца, надеется нардеп, он будет проголосован в целом.

Обновленный законопроект о мобилизации, который Кабинет министров утвердил и внес в Верховную Раду 30 января, предусматривает, среди прочего, арест банковских счетов украинцев, которые не явятся в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в определенное время. Впрочем, решение о блокировке будет приниматься в судебном порядке.

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