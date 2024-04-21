Остин о помощи Украине: мы не должны давать нашим друзьям никаких сомнений в решительности США

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что принятие Конгрессом важнейшего закона поможет поддержать Украину и Израиль, а также укрепить безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, Соединенные Штаты продолжают стоять вместе со своими союзниками и партнерами по всему миру.

Также Остин заявил, что США не должны давать партнерам никаких сомнений в своей решительности. Об этом говорится в заявлении на сайте Пентагона.

По словам главы минобороны, двухпартийный закон позволит увеличит объем жизненно важной помощи в сфере безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя от агрессии России. При этом Остин отметил, что этот закон также является важной инвестицией в будущее Америки.

"Предоставив около 50 миллиардов долларов, которые пойдут непосредственно на нашу оборонно-промышленную базу, этот законопроект создаст хорошие американские рабочие места в более чем 30 штатах, одновременно укрепляя долгосрочную безопасность США", – заявил Остин.

Глава Пентагона уверен, что принятые законы сделают Америку более безопасной и спасут жизни.

"Долгосрочная безопасность Америки все еще находится под угрозой. Мы никогда не должны давать нашим друзьям, нашим соперникам или нашим врагам повода сомневаться в решимости Америки", – отметил глава Пентагона.

Напомним, Палата представителей США 20 апреля провела голосование касательно дальнейшего оказания помощи Украине от Соединенных Штатов и поддержала законопроект. "За" – 311 голосов (101 республиканец + 210 демократов), "против" – 112.

Теперь пакет помощи должен принять Сенат (верхняя палата американского Конгресса). Голосовать за документ сенаторы начнут во вторник, 23 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, первая партия военной помощи от Соединенных Штатов может быть доставлена в Украину через несколько дней после подписания соответствующего закона президентом США Джо Байденом в случае его принятия Сенатом. Речь идет о вооружении из запасов Пентагона в Германии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!