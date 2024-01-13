Освобожденный год назад из плена защитник Мариуполя получил удостоверение УБД. Фото

Защитник Мариуполя, пограничник с позывным "Смурф", год назад вернувшийся из российского плена, получил удостоверение участника боевых действий. Однако произошло это только после огласки ситуации.

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Об этом он рассказал на своей странице в Сети. Смурф поблагодарил украинцев за огласку и поддержку, а также показал документ.

"От себя скажу одно: я очень надеюсь, что военные не будут иметь проблемы с документами, наградами и не будут стоять в очередях, имея ранения, чтобы доказать его. Что власть будет помогать, заботиться о военных и достойно поощрять их, потому что они отдают самое ценное – свою жизнь", – сказал парень.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Смурфу говорили, что его справка о пребывании в плену не считается документом, подтверждающим его участие в боевых действиях. Как и акты о полученных им ранениях. Военнослужащий считает, что попавших в такую же украинских защитников очень много, но они молчат.

Также напомним, как известному экс-футболисту киевского "Динамо" Александру Алиеву дали УБД. Украинцы раскритиковали его за то, что он хвастается этим удостоверением, хотя ни разу не побывал "на нуле" и не уничтожал оккупантов. Алиев с матом ответил на критику.