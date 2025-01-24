От чего зависит успех военных операций ВСУ: Сырский раскрыл детали

Одна из составляющих успеха операций Сил обороны на фронте – их секретность. Украинская армия не работает на широкую общественность – действия подразделений успешны, когда о них не знает ни общество, ни враг. Поэтому цензура во время войны нужна, однако нужно говорить людям о реальной ситуации, чтобы не было резкой разницы между фронтом и тылом.

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Об этом сказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью "Радио Байрактар". По словам генерала, это не попытка кого-то ограничить в правах, а необходимость в условиях российского полномасштабного вторжения.

"Надо рассказывать о реальном состоянии, чтобы люди понимали, что война вот она здесь, рядом с нами. Что люди здесь получают ранения и, к сожалению, бывают убитые. Это проблема для всех. Чтобы не было такой резкой разницы между фронтом и тылом" , – заявил Сырский.

В то же время успех именно военных операций в основном зависит от их секретности. Здесь генерал привел в пример Харьковскую и Курскую операцию, когда враг все же не смог раскрыть замысел ВСУ.

"Мы же не работаем на широкую общественность. Все эти действия, конечно, успешны тогда, когда ни враг, ни общество не знает", – заявил он.

Сырский также пояснил, что разглашение информации приводит к принятию врагом соответствующих мер, что значительно усложняет ситуацию. Большинство людей понимает важность этих действий и отметил негативное влияние "зрады", которая может возникнуть из-за неосторожного распространения информации.

"Можно привести пример, та же Курская операция. Сколько там было разного рода "зрад", когда перемещались войска, когда они выходили в определенные районы. Наши же СМИ мониторят не только наши, но и вражеские специалисты, которые извлекают всю полезную информацию для них. Такие действия приносят нам не просто существенный вред, но и за частый мы из-за этого теряем людей", – объяснил Сырский.

Также он рассказал, что решения о планировании военных операций принимаются на основе неприрывного сбора информации с фронта.

"Сама работа любого органа управления, командиров, командующих проводится на основании получения информации. Даже сейчас я хочу попасть на вечерний брифинг, где буду заслушивать подчиненных командующих. Они будут докладывать о ситуации на фронте, мы будем видеть информацию с мониторов, БПЛА, которой есть ситуация, где есть утраты, где есть успех. На основании данной информации и принимаются решения. Этот процесс непрерывный, он происходит круглосуточно", – сказал военачальник.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Сырского, главное заключение Курской операции в том, что нужно готовиться не только к обороне, но и к активному наступлению. Успешные действия ВСУ на Курском направлении не только повысили боевой дух военных, но и дали надежду обществу.

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