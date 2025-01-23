Курская операция длится уже полгода: Сырский указал на заключение для ВСУ

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области продолжается шесть месяцев. За это время украинские войска добились важных результатов.

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Главный вывод, который подчеркивает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, состоит в том, что нужно готовиться не только к обороне, но и к активному наступлению. Об этом он рассказал в интервью Радио Байрактору.

Главнокомандующий отметил, что успешные действия ВСУ на Курском направлении не только повысили боевой дух военных, но и дали надежду обществу.

"Когда мы привели успешное контрнаступление, наступательную операцию на Курском направлении, что значительно мотивировало наш личный состав, наших военнослужащих. Значительно подняло настроение не только в наших войсках, а еще и в обществе. И, скажем, дало нам надежду на то, что это наступление будет не последнее", – сказал Сырский.

В то же время Сырский предостерег от недооценки противника, поскольку победа нуждается в постоянной адаптации к условиям войны.

Он также акцентировал внимание на важности новейших технологий и их внедрении в военное дело, что позволяет сохранить жизнь защитников Украины и повышать эффективность действий ВСУ.

"Надо учиться воевать, учиться побеждать, учиться делать выводы, возможно, из собственных ошибок. Ну и конечно, надо приобретать и преобладать в технологическом плане. Потому что мы воюем в первую очередь не числом, а качеством и технологиями", – добавил главнокомандующий ВСУ.

Стоит отметить, что Сырский призвал украинских граждан не сомневаться и идти выполнять свою конституционную обязанность по защите страны. В армии уже построена система, чтобы любой человек мог принести максимальную пользу стране.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ССО показали ожесточенное сражение с северокорейскими солдатами на Курщине. Украинцы более восьми часов сдерживали вражескую атаку и покинули поле боя только тогда, когда почти исчерпали боекомплект. Корейцы только за один бой потеряли по меньшей мере 21 солдат погибших и 40 раненых.

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