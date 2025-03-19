От идеи до колонн уничтоженной техники: в ГУР отметили три года работы чатбота єВорог. Видео

Чатбот "єВорог", разработанный с нуля буквально через неделю в начале полномасштабной войны, празднует свою трехлетнюю деятельность. За это время 663 тысяч украинцев воспользовались приложением, которое стало важным инструментом народной разведки.

Видео дня

Информация, полученная через "єВорог", помогает украинским военным планировать стратегию, отслеживать перемещение вражеской техники и осуществлять эффективные удары. Об этом сообщили в Минцифре.

"Народная разведка работает, и єВорог это подтверждает. За три года украинцы 663 тысячи раз воспользовались чатом и стали глазами Сил обороны", – говорится в сообщении.

Все данные по чату автоматически передаются в систему ситуационной осведомленности DELTA Минобороны, где они обрабатываются на уровне с информацией от разведчиков, спутников и БПЛА. Украинцы активно сообщают о вражеских опорных пунктах, танках, БТРах, дронах и личном составе врага. Это помогает выявлять и уничтожать вражескую технику.

Создание "єВорог" стало необходимостью после того, как украинцы начали массово делиться фото и видео вражеской техники в соцсетях, подвергая себя опасности. Благодаря "єВорог", эти сообщения стали безопасными и надежными – через защищенный канал связи с авторизацией через Действие.

Отмечается, что среди пользователей есть и настоящие рекордсмены – один из них послал 347 заявок. Украинец вел текстовую трансляцию в режиме реального времени: сообщал о передвижении колонн техники, записывал даты, время и направления движения, чем помог военным аналитикам отслеживать логистику врага.

"Для него это всего несколько кликов в смартфоне, а для Сил обороны — ценные данные и глаза на оккупированной территории, помогающие более эффективно планировать удары по врагу. Смелые украинцы, спасибо за каждую заявку в чатбот!" – отметили в Минцифре.

Напомним, украинцы с временно оккупированных территорий могут помочь Силам обороны уничтожать технику российской армии. О вражеских танках и боевых машинах пехоты можно сообщить через чатбот єВорог.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!