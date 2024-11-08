Украинцев с оккупированных территорий просят сообщать о российских танках и БМП в чатботе єВорог: как это сделать

Украинцы из временно оккупированных территорий могут помочь Силам обороны уничтожать технику российской армии. О вражеских танках и боевых машинах пехоты можно сообщить через чат-бот єВорог.

Видео дня

Пресс-служба Министерства цифровой трансформации напомнила, что использовать этот официальный канал связи можно через Дію или по ссылке: https://t.me/evorog_bot. Не доверяйте непроверенным ботам, за которыми может стоять агрессор.

"Танки и БМП уничтожают позиции Сил обороны и поддерживают вражескую пехоту на сложных участках фронта во время наступления. Уничтожение такой техники снизит огневую мощность подразделения и усложнит выполнение боевых задач и наступательных действий противника.

Народная разведка, помогите превратить технику оккупантов в кучу металлолома – сообщите в чатбот єВорог о российских танках и боевых машинах пехоты.

На что направить внимание? Танки – большие, низкие и широкие конструкции с громким двигателем, массивной пушкой и броней спереди и по бокам, на широких гусеницах. БМП – компактные, с узкими гусеницами и приподнятой передней частью корпуса", – рассказали в Минцифры.

"Помните, что ваша безопасность самая главная. Снимайте незаметно, а после отправки удалите все фото, видео, переписку с телефона и кэш мессенджера", – призвали представители ведомства жителей ВОТ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно партизаны "Атеш" на ВОТ Запорожской области зафиксировали передислокацию российских сил. Подразделения 76 ДШД начали перемещения после ударов Сил обороны Украины.

– Командование Сил специальных операций призвало украинцев присоединяться к Движению сопротивления – украинскому партизанскому движению на оккупированных территориях. Для этого в ССО обнародовали видео.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!