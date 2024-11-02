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Украинские партизаны зафиксировали передислокацию подразделения армии РФ после удара на Запорожье. Фото

Алексей Лютиков
War
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Украинские партизаны зафиксировали передислокацию подразделения армии РФ после удара на Запорожье. Фото

На временно оккупированной территории Запорожской области зафиксирована передислокацию российских захватчиков. Подразделения 76-й ДШД начали перемещения после ударов Сил обороны Украины.

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В результате удара было уничтожено несколько единиц техники и личного состава врага. Об этой в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Агенты партизанского движения зафиксировали перемещение танков и другой военной техники после успешного удара Сил обороны Украины по позициям оккупантов в Запорожской области. Сообщается, что в результате удара было уничтожено несколько единиц техники и личного состава врага.

После огневого поражения в течение нескольких дней было зафиксировано, как с оборудованных позиций в тылу области россияне перемещают танки, БМД и военные грузовики с людьми и снаряжением.

"Тем не менее, мы проследили, куда они перемещаются, и оперативно передали эту информацию Силам обороны Украины. Вскоре им снова придется перемещаться", – говорится в сообщении Атеш.

Украинские партизаны зафиксировали передислокацию подразделения армии РФ после удара на Запорожье. Фото
Украинские партизаны зафиксировали передислокацию подразделения армии РФ после удара на Запорожье. Фото
Украинские партизаны зафиксировали передислокацию подразделения армии РФ после удара на Запорожье. Фото

Напомним, воины Сил обороны Украины из группы аэроразведки на одном из направлений на передовой обнаружили группу оккупантов, которые готовились к переброске на другой участок фронта. Украинским защитникам удалось ударить по врагу, ранив и ликвидировав около десяти россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ГУР МО продолжают истреблять российских оккупантов и технику вражеской армии. В частности, отличные результаты в "денацификации" врага демонстрируют пилоты fpv-дронов, догоняющих россиян даже там, где те точно не ожидают удара.

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