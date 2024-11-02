Украинские партизаны зафиксировали передислокацию подразделения армии РФ после удара на Запорожье. Фото

На временно оккупированной территории Запорожской области зафиксирована передислокацию российских захватчиков. Подразделения 76-й ДШД начали перемещения после ударов Сил обороны Украины.

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В результате удара было уничтожено несколько единиц техники и личного состава врага. Об этой в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Агенты партизанского движения зафиксировали перемещение танков и другой военной техники после успешного удара Сил обороны Украины по позициям оккупантов в Запорожской области. Сообщается, что в результате удара было уничтожено несколько единиц техники и личного состава врага.

После огневого поражения в течение нескольких дней было зафиксировано, как с оборудованных позиций в тылу области россияне перемещают танки, БМД и военные грузовики с людьми и снаряжением.

"Тем не менее, мы проследили, куда они перемещаются, и оперативно передали эту информацию Силам обороны Украины. Вскоре им снова придется перемещаться", – говорится в сообщении Атеш.

Напомним, воины Сил обороны Украины из группы аэроразведки на одном из направлений на передовой обнаружили группу оккупантов, которые готовились к переброске на другой участок фронта. Украинским защитникам удалось ударить по врагу, ранив и ликвидировав около десяти россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ГУР МО продолжают истреблять российских оккупантов и технику вражеской армии. В частности, отличные результаты в "денацификации" врага демонстрируют пилоты fpv-дронов, догоняющих россиян даже там, где те точно не ожидают удара.

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