Один оккупант бросил автомат и заполз под УАЗ: в ГУР показали, как уничтожают захватчиков с помощью дронов. Видео

Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжает истреблять российских оккупантов и технику вражеской армии. В частности, отличные результаты в "денацификации" врага демонстрируют пилоты fpv-дронов, догоняющих россиян даже там, где те точно не ожидают удара.

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Очередной эпизод боевой работы операторов дронов показали в ГУР. В тот раз защитники устроили "горячий прием" захватчикам в поле на одном из направлений: один из оккупантов из страха бросил автомат и заполз под УАЗ, где и был уничтожен.

"Мастера fpv из спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" продолжают уничтожать российских оккупантов в местах, где они меньше всего ожидают. Две группы московитов на транспорте остановились у дороги, но вдруг с неба прилетел украинский дрон-камикадзе и начал гонять захватчиков по полю, вызвав у них приступ паники", – отметили в ГУР.

Один из захватчиков настолько испугался, что бросил оружие и заполз под УАЗ, рассчитывая там спрятаться. Однако этот маневр ему не помог.

"На видео ― очередные эпизоды успешной работы разведчиков: уничтожение московитов и сожжение их транспортных средств. Резня фронтовой логистики российских оккупационных сил продолжается. Продолжаем борьбу!" – добавили в ГУР.

Напомним, за минувшие сутки украинские воины на фронте отминусовали 1460 оккупантов.

Также украинские воины обезвредили 6 танков, 20 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, одну РСЗО, 25 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 77 автомобилей и девять единиц специальной техники оккупантов.

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