В армии РФ минус 26 артсистем и 1460 оккупантов: Генштаб озвучил потери врага за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боевых столкновениях около 1460 российских оккупантов. Также уничтожили примерно 165 единиц военной техники и вооружения врага.

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На сегодня общие потери личного состава армии РФ в этой войне составляют 696 410. Данные по состоянию на 1 ноября сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские бойцы обезвредили 26 артиллерийских систем (всего 20 039), 20 боевых бронированных машин (18 470), шесть танков (9162), одну РСЗО (1244) российских захватчиков.

С неба защитники "приземлили" 25 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 18 088) и одну крылатую ракету (2628).

На земле воины сожгли еще 77 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 28 038), девять – специальной техники (3579).

Данные относительно остальных видов вооружения и техники армии РФ за сутки не изменились: с начала полномасштабной войны отминусовано 994 средства ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне в Украине разгромили почти 90% личного состава сил спецназначения РФ. Они считались элитными военными подразделениями, когда-то на Западе их сравнивали с Delta Force и командой SEAL шестой армии США.

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