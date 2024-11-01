Силы специального назначения РФ потеряли в Украине почти 90% боевого состава – The National Interest

Силы специального назначения РФ считались элитными военными подразделениями, на Западе их сравнивали с подразделениями Delta Force командой SEAL 6 армии США. Однако почти 90% боевого состава российских спецназовцев было уничтожено на войне в Украине.

Видео дня

Так считает военный журналист-аналитик The National Interest, ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу. Он ссылается на данные и утечки из Пентагона.

По словам аналитика, подавляющее большинство "элитных военных" России было потеряно во время контрнаступления Украины в 2022 году. Дело в том, что такие подразделения специализируются на диверсиях, стратегической разведке и нетрадиционной войне. Но у них, как правило, лучшее вооружение и техника, чем у прочих вооруженных силах России. Поэтому командование окупантов бросало их везде, где было сложно.

"Русское командование планировало использовать свои подразделения "спецназа", чтобы одержать легкую победу. Пока российские десантники штурмовали аэропорт в Гостомель, "спецназ" пытался убить президента Украины Владимира Зеленского и других чиновников. Кремль разворачивал своих коммандос каждый раз, когда обычные российские значительным сопротивлением", – отмечает аналитик.

Так что российские спецназовцы принимали участие во всех важных боях, "в том числе в битвах за Мариуполь, Херсон, Лиман, Харьков, Киев и на Донбассе". Но россияне используют тактику "мясных штурмов", так что не удивительно, что они потеряли своих "элитных военных".

По данным Пентагона, на которые ссылается Атламазоглу, в полномасштабном вторжении, которое началось 24 февраля 2022 года, принимали участие пять бригад российских коммандос. Все они "уже к концу лета 2022 года понесли значительные потери". В частности, в одной из отдельных бригад "спецназа" в указанное время "оставалось 125 человек из 900 развернутых".

Так, третья гвардейская бригада ГРУ, "одно из самых элитных подразделений России", во время отступления на Донбассе была окружена в городе Лиман. Где и была уничтожена.

"Москве может понадобиться десятилетие, чтобы восстановить "спецназ" до довоенного потенциала, что является критическим поражением и утратой возможностей стратегических специальных операций России против противников", – считает Атламазоглу.

По его данным, всего оккупанты уже потеряли в Украине почти 700 тысяч военных, но "потери продолжают расти каждый день с угрожающей скоростью". Восполнить потери в обычных частях просто и легко, отмечает аналитик и добавляет, что этого нельзя сказать о подразделениях коммандос.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили около 313 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск России. В ряды "груза-200/300" защитники отправили около 1310 захватчиков.

В частности, бойцы Нацгвардии быстро и эффективно уничтожили группу российских штурмовиков, решивших захватить одну из позиций бригады "Красная калина". Подпустив около двух десятков вражеских солдат поближе, защитники ликвидировали их.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!