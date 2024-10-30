Враг рассчитывал на внезапность: нацгвардейцы уничтожили группу российских штурмовиков на Покровском направлении. Видео

Украинские нацгвардейцы плечом к плечу с побратимами из других составляющих Сил обороны удерживают позиции на Покровском направлении. На днях они продемонстрировали быстрое и эффективное уничтожение группы российских штурмовиков, решивших захватить одну из позиций бригады НГУ "Красная калина".

Видео дня

Дождавшись высадки штурмовиков, украинские воины нанесли удары по забежавшим в посадку оккупантам, в итоге вражеская штурмовая группа была разгромлена. Как это произошло, показал на видео командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

"Это кадры быстрого и эффективного уничтожения целой группы российских штурмовиков, пытавшихся захватить позицию гвардейцев", – отметил он.

По словам Пивненко, эту позицию захватчики очень хотели отбить, поэтому проводили постоянные внезапные штурмы. Зафиксированный на видео стал одним из них.

"В этот раз российские оккупанты готовились к штурму основательно – стремительный заезд, высадка, атака, во время которой обильно забрасывали наших бойцов гранатами. Враг рассчитывал, что внезапность и превосходящие силы заставят украинских защитников растеряться. Но оккупанты просчитались", – отметил Пивненко.

Защитники решили подпустить россиян поближе к позиции, поэтому, заметив вражескую технику, дождались, пока оккупанты высадятся и зайдут в посадку – и начали "денацификацию".

Судя по кадрам, оккупантов было до двух десятков. Они безуспешно пытались убежать от ударов нацгвардейцев, однако, судя по тому, что после каждого взрыва или выстрела российские штурмовики падали и начинали корчиться или застывали уже без признаков жизни – замысел захватчиков не сработал.

"Гвардейцы координированно применили по штурмовикам все средства поражения. Тех из россиян, кому удалось пережить артиллерию и дроны, догнали пули гвардейцев. На видео этого "мясного штурма" видно, как гвардейцы "Красной калины" методично, одного за другим уничтожают российских штурмовиков. Позиция удержана. Враг уничтожен", – резюмировал Пивненко.

Напомним, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1560 человек. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 29 боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 2 средства ПВО, 40 БПЛА оперативно-тактического уровня, 91 единицу автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

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