Силы обороны отминусовали более 1,5 тыс. оккупантов, 8 танков и 38 артсистем – Генштаб

Украинские воины накануне, 29 октября, отминусовали 1560 российских оккупантов. Также армия российского диктатора Владимира Путина лишилась десятков единиц военной техники и вооружений.

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Обновленные данные по потерям врага за сутки и за время полномасштабного вторжения обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с "денацифицированными" накануне 1560 оккупантами общие боевые потери России в войне против Украины достигли 693 640 человек.

Силы обороны также "демилитаризовали" восемь российских танков (в общей сложности уже 9 137 единиц), 29 боевых бронированных машин (18 433), 38 артиллерийских систем (19 955), одну РСЗО (1 242) и два средства ПВО (986).

Кроме того, враг потерял 40 БПЛА оперативно-тактического уровня (17 979), 91 единицу автомобильной техники (27 840) и одну единицу спецтехники (3 567).

Неизменным остается количество уничтоженных российских самолетов (369), вертолетов (329), крылатых ракет (2625), кораблей /катеров (28), подводных лодок (1).

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Напомним, "денацификацию" российских захватчиков проводят не только украинские воины, но и они сами. Так, на днях стало известно, что на Запорожье оккупант расстрелял десять солдат из своего подразделения, а на Курщине рядовой застрелил капитана.

В частности, на временно оккупированной территории Запорожской области в районе села Новопокровка в ночь на 26 октября российский военнослужащий расстрелял 10 своих "коллег", когда те спали. Он сбежал в направлении города Пологи; по состоянию на 28 октября его поиски продолжались. 33-летний Максим Федорченко был приговорен к 4,5 годам лишения свободы, однако предпочел подписание контракта вместо отбывания наказания.

А 25 октября в районе села Кремяное в Курской области России рядовой Сергей Рябов застрелил капитана Дмитрия Слепнева, заместителя командира 2 мотострелкового батальона 810 отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ. Между ними возник словесный конфликт, который для капитана завершился тремя выстрелами в голову из АК-74.

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