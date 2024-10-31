ВСУ отминусовали за сутки 1310 оккупантов и 19 вражеских танков – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили примерно 313 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск России. В ряды "груза-200/300" защитники отправили около 1310 захватчиков.

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По ориентировочным подсчетам, с начала полномасштабной войны на украинской земле отминусовали уже 694 950 живой силы российской армии. Данные о потерях врага по состоянию на 31 октября озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины сбили две российские крылатые ракеты (всего 2627) и 84 беспилотника оперативно-тактического уровня (18 063).

На земле бойцы сожгли 58 вражеских артиллерийских систем (всех 20 013), 19 танков (9156), 17 боевых бронированных машин (18 450), восемь средств ПВО (994) и одну РСЗО (1243).

Кроме этого, была обезврежена еще 121 единица автомобильной техники и автоцистерн (в общем 27 961), три – спецтехники (3572) оккупационных сил РФ.

А с начала полномасштабной войны ВСУ также уничтожили 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку войск агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Нацгвардии быстро и эффективно уничтожили группу российских штурмовиков, решивших захватить одну из позиций бригады "Червона калина". Подпустив около двух десятков вражеских солдат поближе, защитники ликвидировали их.

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