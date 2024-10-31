'Результат – всегда победа': ССО призвали украинцев с оккупированных территорий присоединяться к Движению сопротивления. Видео

Командование Сил специальных операций призвало украинцев присоединяться к Движению сопротивления – украинскому партизанскому движению на оккупированных территориях. Для этого в ССО обнародовало видео.

Видео дня

Партизаны, которые "работают на результат" в условиях оккупации, вместе с Вооруженными силами Украины приближают Победу, отметили в ССО. Движение сопротивления не работает самостоятельно – оно получает конкретные задачи и реальную помощь.

На видео изображен Мариуполь, уже более двух лет живущий под оккупацией врага. Автомеханик Василий, якобы работающий на врага, на самом деле в Движении сопротивления выполняет задачи. А именно – закладывает взрывчатку в z-авто оккупантов. Как результат – машина с захватчиками взрывается.

"Результат – это всегда победа: была цель – и ты ее достиг, была задача – и ты ее выполнил", – отметили в ССО и призвали украинцев присоединяться к Движению сопротивления.

Партизаны Движения сопротивления полностью подчинены Силам специальных операций. Движение объединяет подпольщиков из разных уголков временно оккупированных территорий. Операции ССО и Движения, проводимые с самого начала войны, являются государственной тайной.

Участникам Движения сопротивления гарантировано неразглашение факта их участия в партизанских действиях. Также партизанам гарантирована социальная и правовая защита.

Украинцам, желающим присоединиться к Движению сопротивления, нужно перейти по ссылке https://opir.org.ua После этого с человеком выйдут на связь.

Силы специальных операций – самая молодая и современная составляющая Вооруженных сил Украины. Это военная элита государства, в состав которого входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций. Специалисты ССО вместе с партизанами Движения сопротивления "вовлечены в выполнение сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций".

Лозунгом Сил специальных операций ВСУ был избран боевой лозунг украинского князя Святослава Храброго "Иду на вы!".

Как сообщал OBOZ.UA, именно Силы спецопераций нанесли удар по аэродрому в Липецкой области РФ, где базировались военные самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31. Также специалисты ССО атаковали военный завод в Нижегородской области, производивший взрывчатые вещества для бомб и артиллерийских боеприпасов.

В тот день взрывы прогремели по меньшей мере в восьми регионах РФ. Громко было в Липецкой, Тульской, Рязанской, Орловской, Ивановской, Курской, Нижегородской и Московской областях.