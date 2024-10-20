Россию массированно атаковали дроны: взрывы прогремели по меньшей мере в восьми регионах. Видео

В ночь на 20 октября в ряде российских регионов прогремели взрывы в результате массированной атаки БПЛА. Под ударом оказалась, в том числе, Москва, где силы ПВО якобы "сбили" все беспилотники.

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В нескольких регионах атака сопровождалось пожарами. В целом мощные взрывы слышали в Липецкой, Тульской, Рязанской, Орловской, Ивановской, Курской, Нижегородской и Московской областях.

В 02:45 ночи мэр Москвы Сергей Собянин заявил про атаку на столицу страны-агрессора. По его словам, силами противовоздушной обороныв Раменском городском округе якобы была отражена атака беспилотника.

Собянин рассказал, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

В Дзержинске Нижегородской области под ударом БПЛА мог оказаться завод имени Я. М. Свердлова. Это предприятие входит в военно-промышленные комплекс РФ и специализируется на производстве оборонной продукции, взрывчатых веществ, промышленной химии, а также машиностроении.

В сети опубликовали момент прилета одного из дронов по территории завода. В результате удара возник пожар.

Губернатор Нижегородской области заявил, что средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА на территории дзержинской промзоны. Также чиновник рассказал, что четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории промпредприятия, получили осколочные ранения.

В Липецкой области чиновники также по традиции отрапортовали об успешной работе ПВО. По легенде губернатора Игоря Артамонова, БПЛА были "подавлены" в небе над Липецким муниципальным округом. Также он уточнил, что на месте падения обломков работают спецслужбы и попросил не публиковать в интернете фото и видео о последствиях атак.

"Возгорания, возникшие на земле после падения БПЛА, были оперативно потушены. На местах обнаружения фрагментов продолжают работать спецслужбы, их задача – обезвреживание всех обломков", – заявил липецкий губернатор.

В то же время местные жители утверждают, что взрывы прогремели недалеко от военного аэродрома в Липецкой области.

Взрывы в ночь на 20 октября также прогремели в Курской области. По словам местного губернатора Алексея Смирнова, в регионе якобы сбили 8 дронов самолетного типа.

Местные жители пожаловались, что мощные взрывы слышали в Железногорске и Курске.

Взрывы ночью также прогремели в Орловской области. Местный губернатор Андрей Кличков утверждает, что силы ПВО якобы уничтожили все БПЛА на территории региона.

По словам чиновника, пострадавших и повреждений якобы не было. Также он добавил, что на месте падения обломков работают оперативные службы.

В то же время в сети появилось видео, на которых зафиксированы мощные взрывы.

Взрывы в ночь на 20 октября прогремели еще в нескольких регионах РФ. Во всех случаях местные чиновники утверждают, что силами ПВО все БПЛА якобы были уничтожены.

В министерстве обороны РФ заявили, что в течение ночи пресечена попытка совершить "террористическую атаку" c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. В террористическом ведомстве утверждают, что 110 украинских беспилотных летательных аппаратов якобы были перехвачены и уничтожены.

Террористы заявили, что дроны были зафиксированы и "уничтожены" в семи регионах:

– 43 над Курской областью;

– 27 над Липецкой областью;

– 18 над Орловской областью;

– 8 над Нижегородской областью;

– 7 над Белгородской областью;

– 6 над Брянской областью;

– 1 над Московской областью.

Напомним, в ночь на 19 октября украинские дроны атаковали территорию Брянской области РФ. Одной из целей БПЛА могло быть одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России "Кремний Эл". Местные жители заявили, что в районе завода произошли взрывы и пожар.

Ранее в сети появились новые спутниковые снимки последствий удара по складу БК в Брянской области. По 67-й арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны РФ в городе Карачев на Брянщине удар был нанесен 9 октября. Там, помимо прочего, россияне хранили боеприпасы из КНДР и КАБы.