Силы обороны Украины ударили по военному заводу и аэродрому в Липецкой области, где базируются Су-34, Су-35 и МиГ-31 – Генштаб

Силы обороны Украины в ночь на 20 октября нанесли удар по аэродрому в Липецкой области РФ, где базировались военные самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31. Также защитники атаковали военный завод в Нижегородской области, производящий взрывчатку для бомб и артиллерийских боеприпасов.

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Там также хранились управляемые авиационные бомбы. Поражение подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В ночь на 20 октября воины Службы безопасности, Главного управления разведки Министерства обороны, Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и других составляющих Сил обороны снова атаковали военные цели на территории РФ.

Так, в эту ночь огневое поражение было нанесено по инфраструктуре военного аэродрома "Липецк-2" в Липецкой области.

"В частности, целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники. Известно, что на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил врага", – подчеркнули в Генштабе.

Этим ночной "хлопок" на территории государства-агрессорки не ограничился. Также Силы обороны Украины атаковали федеральное казенное предприятие "Завод им. Я.М. Свердлова" в городе Дзержинск Нижегородской области РФ.

"Здесь производятся химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб. Также, по имеющейся информации, на территории завода хранились управляемые авиационные бомбы", – отметили в ГШ.

Там добавили, что и в районе Липецка, и над Дзержинском ночью активно работала российская ПВО. Однако с сомнительным успехом.

"В районах обоих объектов фиксировались многочисленные взрывы, а также отмечалась активная работа вражеской ПВО. Результаты поражения уточняются", – резюмировали в Генштабе.

Там также заверили, что боевая работа по важным военным целям российских захватчиков продолжается.

Напомним, в ночь на 20 октября взрывы прогремели по меньшей мере в восьми регионах РФ. Громко было в Липецкой, Тульской, Рязанской, Орловской, Ивановской, Курской, Нижегородской и Московской областях.