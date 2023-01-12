''Бесцельные метания в поисках выхода'': чем обернется рокировка российских ''дегенералов'' для Украины

Российский военный преступник генерал Суровикин продержался в должности командующего группировкой войск РФ в Украине всего три месяца – расчет поддерживающих агрессию России на то, что "уж он-то переломит ход войны", не только не оправдался, но и вызвал истерику от бегства оккупантов из Херсона. Теперь же "генерал Армагеддон", "в активе" которого зверства в Чечне, а также бомбежки Сирии и Украины, отправлен на понижение: он стал замом нового командующего оккупационными силами – начальника Генштаба ВС РФ генерала Герасимова ("Муму"). Последнего всего пару недель тому разъяренные нехваткой снарядов "вагнеровцы" открыто послали матом.

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Чего ждать Украине от рокировки "гениальных военачальников" – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что произошло

11 января российское минобороны неожиданно сообщило о смене командующего российской армией в Украине: место Сергея Суровикина занял начальник Генштаба Валерий Герасимов. А Суровикин опустился ниже – стал его заместителем. Были назначены еще два зама: главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба Алексей Ким.

По официальной версии, озвученной российским МО, назначения объясняются "повышением уровня руководства специальной военной операцией" и "расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск вооруженных сил".

А вот неофициальных причин (версий) несколько. В их числе:

удары по энергосистеме Украины не привели к нужному для агрессора результату (полному коллапсу);

"перегруппировка" российских войск больше напоминала паническое бегство с левобережья Днепра. Как результат – освобождение Херсона, единственного областного центра, который почти за 11 месяцев войны был захвачен оккупантами. Это серьезно деморализовало российских военнослужащих;

постоянные проблемы с мобилизованными в зоне "СВО" и гибель нескольких сотен их в Макеевке;

ну и, конечно же, "дебют "вагнеровцев" в Соледаре и Бахмуте и унижение военачальников "армией Пригожина".

Позорные неудачи и борьба за "доступ к телу"

Интересно, что повышение Валерия Герасимова произошло в тот момент, когда он оказался в центре информационной атаки, инициированной основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. В конце декабря произошел скандал: в Telegram-каналах появилось видео, в котором наемники-"вагнеровцы" прямым текстом назвали начальника Генштаба "пид**ом" и "чертом еб**ным".

Кроме того, Герасимов стал командующим группировкой войск РФ в Украине на следующий день после того, как новое назначение получил и бывший командующий группировкой "Центр" в Украине Александр Лапин. Он также был объектом жесткой критики со стороны Пригожина и Кадырова за сдачу Харьковской области и прочие "позорные неудачи".

По мнению британской разведки, перестановки, которые в среду произошли в рядах высшего военного командования России, свидетельствуют о том, что в Кремле осознают, насколько провально идет для них военная кампания.

"Назначение начальника Генштаба командующим театром военных действий является показателем все большей серьезности ситуации, перед которой стоит Россия, и четким признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России", – говорится в сообщении разведки.

По ее мнению, сегодняшние перестановки вызовут серьезное недовольство в рядах ультранационалистов и "военкоров", которые обвиняли Герасимова в военных неудачах, в то время как отстраненный от командования группировкой Сергей Суровикин пользовался их широкой поддержкой.

Еще одним фактором, заставившим Путина произвести смену командующего, могла стать резко возросшая роль Пригожина и его яростное отстаивание "успехов", которым он считает так и не взятый Соледар. Тем не менее после месяцев стабильных поражений хоть какое-то продвижение оккупантов россияне уже воспринимают как "большую победу". Соответственно, началась яростная драка за "лавры".

Американский военный эксперт Foreign Policy Research Institute Роб Ли (Rob Lee) также считает, что Суровикина понизили не из-за провалов армии РФ. По мнению аналитика, причины политические, и вызваны они конфликтом между Суровикиным и Пригожиным с одной стороны и российским Генштабом с другой. По мнению Ли, такой рокировкой Кремль, вероятно, пытается снизить роль и влияние главаря "вагнеровцев".

"Как командующий объединенной группировкой войск в Украине Суровикин становился очень влиятельным и, вероятно, мог разговаривать с Путиным, минуя Шойгу и Герасимова", – считает эксперт. "Это также может быть отчасти ответом на продолжающийся рост влияния и публичной роли ЧВК "Вагнер" в войне", – говорит Ли. Он напомнил, что Пригожин хвалил Суровикина, но критиковал высшее руководство минобороны РФ.

Чем обернется рокировка для Украины

В России реакция на назначения была кардинально разной: от откровенной "зрады" до надежд на скорую "победу над нацистами". В Telegram-каналах оккупантов вовсю продвигается мнение, что назначение Герасимова было сделано в расчете на ближайшее "большое наступление".

Тем не менее в том, что произведенная рокировка генералов может серьезно повлиять на ход войны в Украине, сомневаются как в Украине, так и в России.

"Вчера Лапин, сегодня Герасимов и Суровикин. Все эти пересаживания одних и тех же людей из кресла в кресло, предпринимаемые в разгар боевых действий, говорят о чем угодно, но не о том, что "все идёт по плану". Это больше напоминает бесцельные метания в поисках выхода. Вспоминается знаменитая ельцинская чехарда конца 90-х", – считает российский политолог-эмигрант и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов.

Российский аналитик Анатолий Несмиян и вовсе сравнил "эффективность" армии РФ с гитлеровской.

"Проблема, однако, уже не в кадрах. У Гитлера были генералы – как на подбор. Но перед ними была поставлена невыполнимая задача – победить в войне, к которой Германия была не готова и в которой у нее не было ни единого шанса после провала блицкрига. Отсюда и результат", – считает Несмиян.

Украинский военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко убежден, что от перестановки результат не изменится, так как "всей этой своре некомпетентных лампасников суждено так или иначе стать генералами поражения".

По его мнению, это больше отразится на событиях внутри России: "В командование РОВ возвращается старая дуб-дерево-команда, которая критически не изменит ситуацию в зоне боевых действий, а вот на внутренней арене и даже немного глубже могут произойти очень неприятные изменения для лубянковской группы. И Суровикин – зам, а Лапин снова при деле – это начало".

Как бы то ни было, в ближайшие месяцы мы увидим результат произведенной рокировки. Сегодня же можно с уверенностью сказать только то, что Силам обороны Украины точно не важно, кто возглавляет группировку оккупационных войск – враг будет уничтожен.