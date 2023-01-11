Путин изменил подход к ведению войны: в британской разведке о замене Суровикина на Герасимова

Британская разведка считает, что новые расстановки руководства российских оккупационных войск в Украине свидетельствуют об изменении у диктатора Владимира Путина подхода к управлению войной. Разведчики отметили, что ситуация в Украине для оккупантов становится все более серьезной и не отвечает стратегическим целям РФ.

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Об этом говорится в обзоре разведывательного сообщества министерства обороны Великобритании, опубликованном в Twitter в среду, 11 января. Так там прокомментировали замену командующего так называемой "объединенной группировкой войск" России в Украине Сергея Суровикина на начальника генерального штаба вооруженных сил России Валерия Герасимова.

Такой шаг британские разведчики охарактеризовали как "значительное изменение в подходе президента России Владимира Путина к управлению войной".

"Назначение Герасимова командующим театром боевых действий является показателем серьезности ситуации, с которой столкнулась Россия, и четким признанием того, что кампания не отвечает стратегическим целям РФ", – говорится в сообщении.

Там добавили, что этот шаг, вероятно, "будет воспринят с чрезвычайным недовольством значительной частью сообщества российских ультранационалистов и военных блогеров, все чаще обвиняющих Герасимова в ненадлежащем ведении войны".

Суровикин же, как утверждают в Лондоне, наоборот получил "широкую похвалу" в этих кругах из-за своего " более реалистичного подхода".

"Теперь, когда он заместитель, его авторитет и влияние почти наверняка значительно снизились", – добавили в разведке.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны РФ Сергей Шойгу снизил в должности нынешнего командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина и назначил на его место начальника генштаба РФ Валерия Герасимова.

Так Суровикин стал лишь заместителем Герасимова.

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