От одного автомобиля до штурмовых групп: РДК отметил первую годовщину своего создания. Видео

Российский добровольческий корпус (РДК) во вторник, 22 августа, отметил первую годовщину своего создания. За это время легион разросся от одного автомобиля до штурмовых групп.

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Также у бойцов РДК появились техника, рекруты, базы и артиллерия. Об этом сообщила пресс-служба РДК. Там также опубликовали видео деятельности корпуса. (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Ну что ж, друзья, вот и минул год с момента официального создания Русского добровольческого корпуса! Ровно 365 дней назад весь состав РДК помещался в салоне одного автомобиля, а теперь у нас есть собственные штурмовые группы, техника, рекруты, базы, артиллерия. Мы прошли невероятный путь за невероятно короткий срок, обрели настоящих боевых товарищей, уничтожали врагов и сами истекали кровью, бились на земле и воде", – говорится в сообщении.

Отмечается, что РДК совершает дерзкие рейды, огневые налёты, затяжный "позиционки" и безумные штурмы.

Бойцы добровольческого корпуса стреляли из американской реактивной системы залпового огня HIMARS и плавали на освобожденный от российских захватчиков остров Змеиный. Также они высаживались на временно оккупированный берег Днепра и угоняли технику из российского Белгорода.

Кроме того, добровольцы спасали раненых и брали пленных, побеждали, но и, к сожалению, несли потери.

"В нас никто не верил, но мы всех удивили. Минул всего лишь год, а мы уже так много сделали. Спасибо всем, кто помогал нам на этом пути: тем, кто поддерживал финансово, тем, кто репостил наши новости и помогал с медиа; спасибо волонтёрам, медикам и, конечно, тем, кто стоял с нами плечом к плечу! Всё только начинается!" – резюмировали в РДК.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Русский добровольческий корпус" показал момент боев в селе Новая Таволжанка Белгородской области РФ. На видео попала работа минометного расчета добровольцев, а также результаты удара.