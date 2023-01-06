От победной риторики до крайностей: названы 5 этапов лжи пропаганды РФ о войне в Украине

Если выделять главные повороты российской пропаганды за десять месяцев полномасштабной войны с Украиной, то условно их можно разделить на пять этапов. Первый начался 24 февраля и продолжался до 15 марта. Это был период, когда пропагандисты активно раздували месседжи о том, как удачно у них все идет. В частности, они надеялись поддержать русскоязычных украинцев и продажных элит Украины.

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Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Тогда людей убеждали, что армия РФ четко выполняет поставленные задачи, а мирным жителям ничего не угрожает. В то же время, украинские военные массово переходят на сторону России и вместе истребляют отдельных националистов. Во второй день вторжения российский президент Путин открыто призвал к вооруженному мятежу украинскую армию: "Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами легче договориться, чем с этой стаей наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".

Второй этап, который проходил с 16 марта по 9 мая, был периодом постепенного понимания российским руководством того, что блицкриг провален и Украина сильнее, чем казалось. Продолжились убеждения, что "все идет по плану". Обвинения в военных преступлениях были переброшены на украинскую армию, которая, в частности, прячется в городах и прикрывается "живым щитом", то есть гражданскими людьми. В тот момент война оправдывалась тем, что "Россия освобождает Донбасс, выполняя свои союзнические обязанности, и спасает людей от геноцида".

Третий этап с 10 мая по 12 сентября несколько изменил их позицию относительно причин войны. Теперь это был вроде бы вынужденный шаг Путина, который нанес превентивный удар, чтобы Украина не напала на Россию. К тому же не одна Украина стала врагом РФ. Мероприятие постепенно становилось главным противником, а НАТО уже давно вступило в войну. Однако россиян и успокаивали - "Россию невозможно победить, потому что она в крайнем случае нанесет ядерный удар".

На четвертом этапе с 13 сентября по 1 декабря Кремль не только прибег к мобилизации в РФ, но и к аннексии четырех украинских регионов. Здесь война оправдывалась еще одним фактом – так как новые территории якобы русские, то справедливо должны обороняться. Россиян призывали собрать все свои силы, ведь это священная война - она очищает даже зэков.

Кроме того именно в этот период начались массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Российский режим надеялся, что без света и тепла украинский народ восстанет против своего руководства и заставит его пойти на условия России.

В конце концов, пятый этап начался 2 декабря и продолжается. Пока кремлевская пропаганда идет в крайности, которые можно назвать критическим уровнем психоза. Из уст пропагандистов серьезно звучат заявления о том, что это религиозная война за веру, святую Русь против Сатаны. Россия не имеет права проиграть в ней, ведь всех ждет Гаага. Ядерный шантаж снова становится актуальным - подарком под Новый год стала "ядерная колыбельная" для ура-патриотов от депутата Госдумы Дениса Майданова, в которой он поет о ракете "Сарматушке", нацеленной на США.