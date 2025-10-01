От разработки до боевого дежурства: в Швеции за 4 месяца сделали шахедобойку Loke. Фото

В Швеции создали новую систему для уничтожения дронов Loke. Весь процесс от разработки до развертывания на боевом дежурстве занял около 4 месяцев.

Система способна противодействовать дронам типа "Шахед", ее интеграция в подразделениях должна завершиться до конца года. О "шахедобойке" производства компании Saab рассказали в военном портале Defense Express.

Что известно о противопулевой системе Loke от Saab

В Defense Express акцентировали внимание на том, что система Loke, которая уже привлечена к противодроновой обороне, была создана в "недосягаемые для многих западных компаний сроки – всего за 4 месяца.

На авиабазе Мальброк (Польша) в составе шведских сил она была оперативно развернута еще в апреле.

"Это очень сжатые сроки для того, чтобы новое вооружение попало в войска, а тем более на боевое дежурство. Потому что старт работы над Loke был дан в конце 2024 года. Ее продемонстрировали в середине марта, отметив, что на ее создание ушло всего 84 дня. А уже через несколько недель, как оказалось, система уже была развернута на боевом дежурстве. То есть в целом весь процесс от разработки до начала эксплуатации занял до четырех месяцев", – говорится в материале.

В компании Saab отмечают, что смогли достичь того, "что многие считали невозможным, за рекордно короткое время, включая необходимую тренировку и подготовку для поддержки миссии".

В Defense Express с этим утверждением соглашаются, отмечая, что темп Saab по сравнению со многими другими инициативами и разработками западных оборонных компаний – просто недостижим. И обращают внимание на принцип, по которому была создана система Loke: речь идет о сочетании уже разработанных решений.

"Разработчики поставили РЛС Giraffe 1X в кузов одного пикапа, а на несколько других – боевой модуль Trackfire с катеров типа Combat Boat 90. Но главное – в сжатые сроки в Saab заставили это работать вместе. И если для скорости разработки надо прикрепить все это тросами, а питание бросить через обычный удлинитель – в Saab и в шведской армии на это согласились. И если оно работает, то можно ставить на дежурство, а уже потом заниматься кабельменеджентом", – указано в статье.

На свежих фото боевой машины тросы все еще присутствуют. Однако, отмечают в Defense Express, это никак не влияет на реальные возможности боевого модуля с пулеметами M2 Browning 12,7-мм и FN MAG 7,62-мм, мощным многоканальным прицелом и автосопровождением цели. И такая система вполне способна справиться с "Шахедами".

В Saab анонсировали полную интеграцию Loke в подразделениях до конца 2025 года .

"При этом формулировки, которые использованы в сообщении Saab, указывают, что шведским вооруженным силам уже поставлено определенное количество систем", – резюмировали в Defense Express.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что известно о лазерной системе ПВО "Железный луч", которую разворачивает Израиль. Эта система способна поражать даже самолеты.

Также мы сообщали, что Польша хочет вместе с Украиной разрабатывать антидронные системы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!