'От шока не понимала, что она ранена': Фонд Рината Ахметова помог 12-летней Софии с реабилитацией

Соня Васецкая с родителями жила в Николаеве. 20 апреля 2022 года в час ночи произошел артобстрел города и кассетный снаряд попал во двор дома, где жила семья. В квартире вылетели окна. Соня была тяжело ранена. Восстановить здоровье девочки после долгого лечения помог Фонд Рината Ахметова, организовав для 12-летней Софии курс реабилитации в санатории в Закарпатье.

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"Большое спасибо Фонду за то, что сделали нам такое предложение. Нам здесь очень нравится, все красиво, хорошо. Мы очень довольны", - делится мама девочки Анна.

После взрыва Соня побежала в коридор — там ее догнали обломки снаряда. Как рассказывает Анна, от шока София даже не испытывала боли. Девочка получила сквозные осколочные ранения предплечья и груди. После операции семья переехала в Одессу. В санатории в Закарпатье девочке назначили комплекс процедур, направленных на восстановление функций и чувствительности пострадавших мягких тканей, а также общее укрепление здоровья.

"Все детки у нас проходят и общеоздоровительное лечение, посещают психолога, минеральный бассейн и солевую комнату, хорошо влияющую на нервную систему", - рассказала Снежана Чеботарева, главный врач санатория "Боржава".

Соня признается: среди процедур ей больше нравится ванна с лавандой. Девочка постепенно восстанавливается. Она мечтает останется жить в Одессе и стать журналистом или психологом еще не решила. Рассказывая о своих планах на будущее, София улыбается.

К участию в проекте "Ринат Ахметов — Детям. Реабилитация раненых детей" приглашаются дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

Оставить заявку можно по ссылке akhmetovfoundation.org/s/d3a7be

Детали— по бесплатному номеру горячей линии Фонда 0 (800) 509 001.