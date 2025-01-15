'От сотрудничества выиграют все': Писториус анонсировал создание новых немецко-украинских совместных предприятий в оборонной отрасли

Правительство Германии намерено создавать в Украине совместные предприятия в оборонной отрасли. Для оборонных предприятий ФРГ в Украине "есть много возможностей для сотрудничества", считает министр обороны Германии Борис Писториус.

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Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, после общения с украинским военно-политическим руководством страны. Однако немец отметил, что такие совместные предприятия возможны в сфере производства дронов, но не ракет.

Ранее Борис Писториус встречался с украинскими оружейниками. По его словам, эта встреча показала, насколько украинский ВПК является "динамическим и креативным" в производстве дронов.

Таким образом, от сотрудничества выиграют все стороны, отметил Борис Писториус.

Глава оборонного ведомства ФРГ даже намекнул, что конкретные планы уже в процессе.

Что касается производства других видов вооружений, в том числе ракет, немец довольно сдержанно заметил, что украинская промышленность сама не только быстро развивается, но и гибко реагирует на нужды армии.

Напомним, что в Германии уходит с должности канцлер Олаф Шольц. Так что министерского портфеля может лишиться и Борис Писториус. Но, по его словам, вне зависимости от того, кто возглавит правительство ФРГ, немецкая поддержка Украины останется мощной.

Как писал OBOZ.UA, утром 14 января в Киев с неанонсированным визитом приехал Борис Писториус. Глава германского оборонного запланировал провести переговоры с политическим руководством нашей страны.

На встрече с Зеленским Министр обороны Германии заявил, что Берлин подготовил все необходимое для помощи Киеву на 3 млрд евро. Однако возникла задержка из-за переговоров в немецком правительстве об источниках финансирования нового пакета.

Вместе с президентом они обсудили усиление обороноспособности Украины, развитие нашей противовоздушной обороны и инвестиции в оборонную промышленность.

Также Писториус прокомментировал возможность размещения иностранных войск в Украине.

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