'От спецназа осталось только название': попавший в плен под Лиманом россиянин рассказал о текущем состоянии армии РФ. Видео

Во время боев на Лиманском направлении украинским защитникам сдался в плен очередной российский оккупант. Причем, как выяснилось, пленный считается "элитой" армии российских захватчиков, потому что он является спецназовцем ГРУ – главного управления разведки генштаба страны-агрессора.

Военный из Пензы был в рядах третьей бригады ГРУ. Это Иван Мусатов 2006 года рождения. Его рассказ об "элите" оккупационных войск обнародовал так называемый Николаевский Ванек, ведущий самого популярного (более 2,7 млн подписчиков) украинского мониторного Telegram-канала.

Что говорит пленный

Юноша из Пензы рассказал много интересного и об армии оккупантов, и о непосредственно спецназовцах ГРУ. По его словам, российским воинам "буквально все" из обмундирования надо покупать за собственные деньги. Командующие захватчиками не обращают внимание ни на возраст, ни на профессиональные навыки и военную подготовку своих подчиненных – все являются "штурмовиками", то есть мясом для мясных штурмов.

В "элите" – то есть, в спецподразделениях ГРУ – все такие же молодые и без опыта, рассказывает Иван. "Идейных", по его словам, среди российских вояк, практически нет. Подавляющее большинство, как и он сам, подписали контракты из-за денег.

И вообще, говорит он, от "спецназа ГРУ" осталось только название, а по сути – "ничего серьезного".

Как попал в плен

В плен "спецназовец" попал, как сам считает, случайно. Их группа из 14 воинов должна была занять якобы "пустую посадку". На самом деле в группе было только 12 захватчиков – пришли к "посадке", а там были украинские воины.

Иван сдался в плен потому что "хочет жить", был удивлен, что его не убили, и теперь "не советует" своим землякам подписывать контракт и вообще воевать с украинцами.

Кто такие спецназовцы ГРУ

Так называемый "спецназ ГРУ" – подразделения специального назначения, которые создали еще во времена сталинской армии, в октябре 1950 года. Правда, отдельными "элитными" подразделениями они стали через 15 лет. В военной доктрине СССР тех времен значилось, что в случае военного конфликта с НАТО первыми "на защиту родины" должен выступить именно спецназ ГРУ.

Выучка спецназовцев ГРУ соответствует задаче этой военной единицы. А задача ставилась появиться в непосредственной близости от командных пунктов врага, авиабаз и других стратегических объектов, вести разведку, а в случае необходимости объект уничтожить.

Отдельно "спецназ ГРУ" учат "нарушать связь, энергоснабжение, разрушать транспортные коммуникации, сеять панику и вносить хаос во вражеских государствах".

Но несмотря на всю "элитность" российских спецназовцев, более 90% боевого состава этой армейской структуры оккупантов было уничтожено на войне в Украине.

