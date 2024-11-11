'Отдал дороже каждого из нас': в боях на Донетчине погиб защитник с Волыни. Фото

На Лиманском направлении фронта погиб воин Александр Павлович из Волынской области. Его жизнь оборвал вражеский минометный обстрел.

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Защитника не стало несколько недель назад. Ныне о потере официально сообщила Колковская поселковая объединенная территориальная громада.

"Громада плачет… Плачет за еще одним Героем, отдавшим свою жизнь за наш мир, за спокойствие и будущее", – отметили там.

Солдат Павлович Александр Леонидович был родом из села Розничи Маневицкого района.

Свой последний бой воин принял 27 октября 2024 года: он получил смертельное ранение во время вражеского обстрела из миномета калибра 82 мм вблизи Лимана на Донетчине.

"Он отдал дороже всего каждого из нас, и этот подвиг никогда не будет забыт. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким нашего Героя. Склоняем головы перед их болью, понимая, что никакие слова не способны залечить эту потерю", – отметили в громаде.

О времени и месте прощания, а также похорон защитника землякам скажут дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне против российских оккупантов погиб 19-летний Герой-артиллерист Виталий Бычихвост родом с Волыни. Он защищал от врага восток страны и полег, выполняя боевое задание в районе села Кривошиевка Луганской области.

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