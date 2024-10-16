Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб 19-летний защитник с Волыни. Фото

На войне против российских оккупантов 11 октября погиб 19-летний Герой-артиллерист Виталий Бычихвост. Молодой воин был родом с Волыни.

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Он защищал от врага восток страны и пал, выполняя боевое задание в районе села Кривошеевка Луганской области. Трагедию 15 октября подтвердили в Цуманской ОТГ. 16-го числа некоторые подробности уточнила Волынская ОГА.

Бычихвост родился 25 декабря 2004 года в селе Башлыки Луцкого района Волынской области.

Солдат служил заряжающим 1-го самоходного артиллерийского взвода 1-й артиллерийской батареи 2-го артиллерийского дивизиона.

"Герой, отдавший свою жизнь, защищая нашу Родину. Его отвага, самопожертвование и преданность служению своему народу навсегда останутся в наших сердцах", – написали на Facebook-странице "Берестянський інформаційний портал".

Известно, что Бычихвост окончил лицей в поселке Сенкевичевка, а 28 июня 2024 года получил профессию электромонтера в Луцком высшем профессиональном училище.

Семье воина в сети передали соболезнования и слова поддержки в это тяжелое время.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Украина потеряла еще одного героя. Доброволец Андрей Мезенцев погиб во время боевых действий возле села Ольговка Курской области.

– На войне за Украину также погиб сержант горно-штурмовой бригады Сергей Паламарюк из села Черепковцы на Буковине. Ему было всего 29 лет.

– Российский агрессор отобрал жизнь 37-летнего воина Андрея Штыпука. Свое последнее задание боец выполнил вблизи н.п. Берестовое на Харьковщине.

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