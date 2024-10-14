Боль, жалость и отчаяние: на Харьковщине погиб 37-летний защитник со Львовщины Андрей Штипук
На войне против российских оккупантов погиб 37-летний воин Андрей Штипук. Свое последнее задание он выполнил вблизи н.п. Берестово на Харьковщине.
Герой проживал в селе Вилюничи Львовской области. Трагическую новость подтвердила в Facebook Добромыльская ОТГ.
"Боль... жалость... отчаяние. В нашей громаде тяжелая потеря... Нет слов, которые могут приуменьшить боль утраты. Искренние соболезнования родным и близким павшего защитника", – написали представители местной власти.
Известно, что Штипук Андрей Дмитриевич родился 14 марта 1987 года. Герою, который остался верным присяге до последнего вздоха, навеки осталось 37.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Украина потеряла еще одного защитника – во время выполнения боевой задачи погиб Дмитрий Федорин. Ему было 42 года.
– В боях оборвалась жизнь молодого воина Андрея Пчелы из Волынской области. Ему было 33 года, у защитника остался маленький ребенок.
– 3 октября жизнь за Украину отдал военный из Киевской области Андрей Опанасенко. Украинцу осталось навеки 53.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!