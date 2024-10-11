Без отца остался маленький ребенок: на фронте погиб 33-летний защитник с Волыни. Фото

В боях на фронте оборвалась жизнь молодого воина Андрея Пчелы из Волынской области. Ему было 33 года, у него остался маленький ребенок.

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О потере сообщил Ратновский поселковый совет. О дате и времени прощания с Героем громаде скажут дополнительно.

Воин Пчела Андрей Петрович, 03.08.1991 г. р., был родом из села Жиричи Ковельского района. С 5 октября 2024 года считался пропавшим без вести.

"К большому сожалению, сегодня стало известно, что Андрей Пчела погиб во время артиллерийского обстрела", – отметил 10 октября глава громады Виталий Бирюк.

Дома молодого человека ждали, не теряя надежды, жена и маленький ребенок.

"Грусть и боль окутала громаду. Искренние соболезнования семье, друзьям и близким. Память о защитнике будет жить вечно в наших сердцах", – добавил чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб 26-летний воин Иван Герасимчук из Луцка Волынской области. Жизнь защитника оборвалась 29 сентября в Курской области, где он выполнял боевое задание.

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