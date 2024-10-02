Ему навсегда будет 26: в боях на Курщине погиб десантник из Луцка

В боях за Украину погиб еще один украинский воин, житель Луцка Иван Герасимчук. Жизнь защитника оборвалась 29 сентября в Курской области, где он выполнял боевое задание.

Видео дня

Меньше месяца назад Иван встретил свое 26-летие, с ним прощаются в родном городе 2 октября. О потере рассказали в Луцком городском совете.

"29 сентября война забрала еще одну жизнь. Во время выполнения боевой задачи по защите территориальной целостности и независимости Украины на Курском направлении Российской Федерации погиб лучанин Иван Герасимчук... Больно терять наших воинов... Искренние соболезнования родным и близким Ивана Герасимчука. Вечная память, честь и почет Герою!" – отмечено в сообщении.

Известно, что родился защитник 9 сентября 1998 года. Службу в рядах войска, в которое попал по мобилизации, нес в должности наводчика в одном из аэромобильных батальонов, уточнил городской голова Луцка Игорь Полищук.

Прощаются с Героем на малой родине в среду, 2 октября. В 11 часов в кафедральном соборе Святой Троицы в Луцке начнется отпевание воина. Похоронят Ивана Герасимчука на кладбище в Полонке.

Напомним, ранее стало известно, что в Буче будут прощаться с военным Андреем Ягмурджи. 43-летний воин погиб в апреле 2022 года, защищая Мариуполь – город, где жил с женой и дочерью.

Также сообщалось, что на войне погиб преподаватель ЛНУ Богдан Маркевич. Друзья, коллеги и студенты вспоминают о нем как о "настоящем интеллектуале и хорошем человеке".