'Настоящий интеллектуал и добрый человек': на войне погиб преподаватель ЛНУ Богдан Маркевич

В боях за Украину погиб преподаватель Львовского национального университета Богдан Маркевич. На защиту родной земли он встал в январе 2024 года.

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Коллеги и студенты вспоминают о 38-летнем Герое как о "настоящем интеллектуале и хорошем человеке". Трагическое известие о гибели воина сообщили в ЛНУ.

"Защищая Украинское Государство от российских оккупантов, погиб ассистент кафедры языка средств массовой информации факультета журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко Богдан Маркевич. Герою было 38 лет.... Академическое сообщество Львовского национального университета имени Ивана Франко глубоко скорбит в связи с непоправимой потерей и выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибшего Героя", – говорится в сообщении.

Будущий преподаватель ЛНУ и защитник Украины получил высшее образование на факультете журналистики Львовского университета, который закончил в 2009 году. В своей альма-матер он остался работать уже как преподаватель – учил студентов на том же факультете, где учился сам. До января 2024 года, как рассказали в ЛНУ, работал ассистентом кафедры языка средств массовой информации.

"Богдан Михайлович любил свою работу, а весь факультет обожал его", – вспоминают преподавателя в Студенческом совете факультета журналистики ЛНУ.

Только теплые и светлые воспоминания остались о Богдане Маркевиче и у его коллег.

"Коллеги помнят Богдана как образцового работника, настоящего интеллектуала, замечательного, интересного, доброго человека, который никогда не отказывал другим в помощи", – говорится в сообщении ЛНУ.

"Не помню ни одного раза, когда бы Богдан отказал кому-то в помощи, даже если совсем не было времени, даже если был уставшим. Студенты любили и уважали Его, потому что Он всегда был приветливым и отзывчивым, помнил все о каждом, понимал, входил в положение. Богдан жил работой, факультетом, жил своей семьей, любимым племянником... Спасибо за службу и просто за то, что Ты был! Не забудем никогда!" – написала коллега Богдана Маркевича, Наталья Билевская.

Напомним, ранее стало известно, что в боях на Курщине погиб воин из Волыни. У 25-летнего Виталия Чубелюка остался двухлетний сын.

Также сообщалось, что в Донецкой области погиб защитник с Полтавщины Олег Кулакевич. Отцу двух сыновей было 43 года.