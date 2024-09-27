Без отца остался двухлетний сын: в боях на Курщине погиб воин с Волыни. Фото

Защищая Украину от российского агрессора, 15 сентября 2024 года погиб военнослужащий Виталий Чубелюк. Свои последние боевые задания Герой выполнил в Курской области РФ.

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Чубелюку теперь навеки 25 лет. О трагедии сообщил Маневичский поселковый глава (Волынская область) Александр Гаврилюк на своей Facebook-странице.

Воин был родом из села Куклы Маневичской громады. Похоронят украинца в Луцке, где в последнее время он проживал вместе с семьей.

Украинского защитника дома ждали жена Виктория и двухлетний сын Марко, родители Оксана и Александр.

Представители местной власти передали родственникам и всем близким воина свои соболезнования. В Камень-Каширском районе Волыни (в состав которого входит Маневичская громада) Дни траура продлены до 28 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 20 сентября в районе Угледара Донецкой области погиб воин с Буковины Дмитрий Гордей.

– Также в боях на Донетчине пал штаб-сержант с Полтавщины, 53-летний Олег Лутохин. Воин из Миргорода принял свое последнее сражение 17 сентября.

– 16 сентября вблизи поселка Гродовка Покровского района Донецкой области погиб Владимир Запорожец. Старший водитель стрелкового отделения был родом с Киевщины.

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