Отдал жизнь в бою за Украину: под Угледаром погиб воин с Буковины

В боях за Украину погиб воин с Буковины Дмитрий Гордей. Свой последний бой он принял 20 сентября в районе Угледара.

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Трагическое известие сообщили в Берегометском поселковом совете. О дате прощания с Героем там пообещали сообщить позже.

"Исполнительный комитет Берегометского поселкового совета, депутатский корпус, поселковый председатель Сергей Боднарюк, Долишнешепитский старостинский округ и староста Валентина Долинская выражают соболезнования семье, родным, близким и собратьям по поводу гибели Героя, жителя села Долишний Шепит – Дмитрия Ивановича Гордея". – отмечено в сообщении.

Защитник погиб 20 сентября 2024 года в бою возле Угледара Волновахского района Донецкой области. Он до последнего вздоха защищал Украину, ее независимость и свободу.

"Разделяем ваше горе, грустим вместе с вами, поддерживаем вас в час скорби. Пусть светлая память о Герое навсегда останется в сердцах близких и знакомых, а Бог подарит ему вечную жизнь и покой", – добавили в Берегометском поселковом совете.

О времени и дате встречи Героя на малой родине там пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, ранее стало известно, что на Курщине погиб Андрей Мартынюк с Волыни. Молодой воин, которому навсегда останется 32 года, последний бой принял 13 сентября под населенным пунктом Обуховка.

В регионе известили и о гибели молодого гранатометчика Сергея Бугрова, получившего смертельные ранения при обстреле оккупантами Сумщины.

Также на войне погибла тяжелоатлетка и снайпер Нина Пашкевич. Даже находясь на службе, военная участвовала в соревнованиях. В апреле этого года Нина Пашкевич стала победительницей Чемпионата Украины по тяжелой атлетике. Всего у нее было около сотни спортивных наград. На малой родине с 47-летней защитницей простились 21 сентября.

Кроме того, сообщалось, что в боях за Украину погиб телеоператор Игорь Захаров. Он работал на телеканалах "Украина" и "1+1", а после начала полномасштабного вторжения РФ присоединился к Силам обороны. В течение последнего года Игоря считали без вести пропавшим – и только недавно смерть защитника подтвердила ДНК-экспертиза.