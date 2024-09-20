Считался пропавшим без вести: в боях за Украину погиб телеоператор Игорь Захаров. Фото

На войне погиб военный, а в мирной жизни оператор Игорь Захаров из Киева, работавший на телеканалах "Украина" и "1+1". Он присоединился к Силам обороны в начале полномасштабной войны, последний год считался пропавшим без вести.

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О потере Институту массовой информации сообщила корреспондент Наталья Малярчук. Многие журналисты, работавшие с ним, оставили теплые слова о коллеге-защитнике.

Игорь Захаров мобилизовался в войско еще в начале полномасштабного российского вторжения, служил в Национальной гвардии. Воин исчез год назад и его судьба до сих пор была неизвестна. На днях же нашли останки и экспертиза подтвердила, что это именно он.

"Захаров, ты был светом и смехом. С тобой самая сложная съемка была в кайфе. Ты смешил меня, когда я уставала. Поправлял волосы, раздувавшие ветер, чтобы я красиво выглядела в кадре. Делился последним бутербродом в командировке. И всегда улыбался… Мы объездили с тобой всю страну вместе, а потом ты пошел ее защищать… и вернулся на щите. Лети, Друг! Слава Герою!" – написала в Facebook Марина Хацаюк.

Коллеги говорят, что Игорь был не только человеком-улыбкой, но и наблюдательный, очень добрый, талантливый и отзывчивый. А еще он очень любил поспать, поэтому часто записывался во вторую смену на вечерний выпуск "Событий дня".

"У него была суперспособность превращать напряженные ситуации в ржач и разряжать любой конфликт. Это – человек-улыбка. Я за пять лет делать с ним никогда не видела его в подавленном состоянии. У него были проблемы, как у всех людей, но он очень философски относился к жизни. Рядом с ним не было безвыходных ситуаций", – рассказала Наталья Малярчук, работавшая с ним на телеканале "Украина".

Она добавила, что у Игоря Захарова остались жена и дочь. Простились с защитником в четверг, 19 сентября.

"Когда-то публиковала пост с грустью, потому что Игорь Захаров переходил на другой канал. А сегодня вспоминала много светлых историй возле гроба Героя… Очень больно терять таких людей, как Игорь. Он был отличным оператором, очень хорошим и положительным. Сколько общих командировок, съемок, забавных историй… Спасибо тебе, Захаров, за защиту! Светлая память! Смерть врагам!" – написала в Facebook корреспондент Ирина Каминская.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на фронте погиб воин ВСУ и оператор телеканала "Прямой" Павел Пархоменко. Он сражался за свободу Украины с 2014 года и вернулся на передовую после начала полномасштабного вторжения России.

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