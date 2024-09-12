В самый трудный для страны момент выбрал путь защитника: на войне погиб оператор и военный Павел Пархоменко. Фото

В боях с российским оккупационным войском на фронте погиб воин Вооруженных сил и оператор телеканала "Прямой" Павел Пархоменко. Он воевал за свободу Украины с 2014 года и вернулся на передовую после начала полномасштабного вторжения России.

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О потере сообщил брат погибшего воина Александр на своей странице в Facebook. Прощание с Павлом состоится 13 сентября на Лесном кладбище в Киеве.

"С глубокой грустью сообщаю, что мой брат, Пархоменко Павел, героически погиб, защищая нашу Родину. "Пархом" навеки в строю! Он был настоящим воином, отдавшим свою жизнь за свободу и мир нашего народа. Мы всегда будем помнить его мужество, смелость, отвагу и самопожертву. Почивай с миром, наш Герой. Твое дело будет жить в наших сердцах навсегда", – подчеркнул Александр.

На трагическое известие отреагировали и в Комитете Верховной Рады Украины по свободе слова. Там отметили, что Павел Пархоменко был не только талантливым медийщиком, но и мужественным патриотом.

"Он посвятил свою жизнь тому, чтобы доносить правду украинцам и миру, а в самый трудный для страны момент, он выбрал путь защитника и вступил в ряды ВСУ. Его отвага, непоколебимость и глубокое чувство долга перед государством являются примером для всех нас", – говорится в сообщении комитета.

В эфире "Прямого" рассказали, что Павел работал на телеканале с начала его создания. Он защищал Украину еще с 2014 года на Донбассе, а с началом полномасштабного вторжения в 2022 году снова добровольно присоединился к армии, не дожидаясь повестки.

У Павла осталась маленькая дочь.

Как сообщал OBOZ.UA, полномасштабное российское вторжение забрало жизнь еще одного мужественного защитника Украины – на фронте погиб житель Закарпатской области Владимир Новодольский. Украинскому воину было всего 29 лет.

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