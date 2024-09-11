Ему навсегда останется 29: на войне погиб воин 80-й ОДШБр Владимир Новодольский из Закарпатья. Фото

Полномасштабное российское вторжение забрало жизнь еще одного мужественного защитника Украины – на фронте погиб житель Закарпатской области Владимир Новодольский. Украинскому воину было всего 29 лет.

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Трагическое известие сообщили на официальной Facebook-странице Верхнекорецкого сельского совета. Как отмечается, сержант Владимир Новодольский погиб 7 сентября во время выполнения боевого задания.

Боец служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригаде. На каком направлении на передовой оборвалась жизнь воина в сельсовете не уточнили.

Прощаться с защитником будут в пятницу, 13 сентября. Чин похорон начнется в 12:00 в греко-католическом храме села Верхний Коропец.

"В 11:30 кортеж уедет от заправки WOG и будет двигаться к храму. Просим отдать последний почет бойцу и встретить его "живым коридором" с цветами и зажженными свечами. Героям слава", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в боях с российским оккупационным войском погиб приемный сын главного раввина Украины Матитьягу (Антон) Самборский. Церемония прощания с Героем пройдет в Центральной синагоге столицы 12 сентября.

Также сообщалось, что в Сумской областной клинической больнице от полученных на фронте ранений умер военный из Киевской области Дмитрий Дмитрашук. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 4 сентября.

А в Запорожской области на войне с российскими оккупантами погиб 30-летний Андрей Зинченко из Камышевахи.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 сентября в боях за Украину в Херсонской области погиб сержант Иван Панасюк родом из села Дидичи Олицкой громады на Волыни. Он с первых дней войны стал на защиту Родины.

– 2 сентября во время исполнения служебных обязанностей погибла капитан медицинской службы Мария Дихтяр, награжденная орденом "За мужество" ІІІ степени. Дома ее ждали мама и сын.

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