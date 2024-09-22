Отдал жизнь за Украину: на войне погиб молодой гранатометчик с Волыни. Фото

Защищая Украину, погиб гранатометчик 95 ОДШБр Сергей Бугров с Волыни. Жизнь воина, родившегося в селе Ривне Волынской области, оборвалась в Сумской области.

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Он получил смертельные ранения во время российского обстрела 20 сентября. О потере сообщил председатель Ривненской территориальной громады Юрий Финиковский.

"Снова страшная, трагическая и печальная весть всколыхнула нашу громаду! 20 сентября в результате артиллерийского обстрела в Сумской области погиб житель села Ривне, солдат Бугров Сергей Витальевич 1998 года рождения. Наш земляк защищал Украину в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады в качестве гранатометчика", – отмечено в сообщении.

От имени громады Финиковский выразил соболезнования по поводу потери родным и близким Героя, до последнего вздоха защищавшего родную землю.

О дате и времени возвращения воина на щите, а также прощании с ним глава тергромады пообещал сообщить дополнительно.

Напомним, ранее стало известно, что в Курщине погиб Андрей Мартынюк с Волыни. Молодой воин, которому навсегда останется 32 года, последний бой принял 13 сентября под населенным пунктом Обуховка.

Также на войне погибла тяжелоатлетка и снайпер Нина Пашкевич. Даже находясь на службе, военная участвовала в соревнованиях. В апреле этого года Нина Пашкевич стала победительницей Чемпионата Украины по тяжелой атлетике. Всего у нее было около сотни спортивных наград. На малой родине с 47-летней защитницей простились 21 сентября.

Кроме того, сообщалось, что в боях за Украину погиб телеоператор Игорь Захаров. Он работал на телеканалах "Украина" и "1+1", а после начала полномасштабного вторжения РФ присоединился к Силам обороны. В течение последнего года Игоря считали без вести пропавшим – и только недавно смерть защитника подтвердила ДНК-экспертиза.