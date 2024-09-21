Был верен военной присяге и украинскому народу: на Курщине погиб Андрей Мартынюк с Волыни. Фото

В боях на Курщине погиб воин с Волыни Андрей Мартынюк. Защитник, до последнего вздоха сохранивший верность присяге и украинскому народу, пал 13 сентября вблизи населенного пункта Обуховка.

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Герой был сверстником Независимости: в конце ноября ему могло исполниться 33 года. О потере сообщили в Торчинской громаде.

"Торчинская громада снова в скорби… Война с российскими оккупантами забрала жизнь Мартынюка Андрея Викторовича, 24 ноября 1991 года, жителя села Буяны. Верный воинской присяге и украинскому народу, Мартынюк Андрей мужественно исполнял свой долг и погиб на поле боя 13 сентября 2024 года в районе населенного пункта Обуховка Курской области", – говорится в сообщении.

В Торчинском профессиональном лицее также выразили сожаление по поводу гибели своего выпускника: Андрей закончил это учебное заведение в 2010 году, получив специальность "Станочник деревообрабатывающих станков. Столяр строительный".

На малой родине возвращающегося на щите Героя встречают 21 сентября. Земляков Андрея призывали достойно встретить его и почтить его чин.

"Вся Торчинская громада низко склоняет голову в глубокой скорби перед светлой памятью Героя и выражает самые искренние соболезнования родным, близким и побратимам патриота своей Родины. Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль и горечь от потери родного, близкого человека... Пусть добрые, светлые воспоминание о покойном Защитнике Украины станут сильнее смерти и навсегда останутся в памяти каждого из нас, всех, кто знал его, любил и уважал", – отметили в громаде.

Напомним, ранее стало известно, что на войне погибла тяжелоатлетка и снайпер Нина Пашкевич. Даже находясь на службе, военная участвовала в соревнованиях. В апреле этого года Нина Пашкевич стала победительницей Чемпионата Украины по тяжелой атлетике. Всего у нее было около сотни спортивных наград. На малой родине с 47-летней защитницей прощаются 21 сентября.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб телеоператор Игорь Захаров. Он работал на телеканалах "Украина" и "1+1", а после начала полномасштабного вторжения РФ присоединился к Силам обороны. В течение последнего года Игоря считали без вести пропавшим – и только недавно смерть защитника подтвердила ДНК-экспертиза.