Навсегда 47: на войне погибла тяжелоатлетка и снайпер Нина Пашкевич

На войне с российским оккупационным войском погибла украинская спортсменка-тяжелоатлетка Нина Пашкевич. В рядах Сил обороны 47-летняя военнослужащая воевала на должности снайпера.

Видео дня

Спортсменка была родом из города Здолбунов Ривненской области. О потере сообщили на Facebook-странице Здолбуновского городского совета в пятницу, 20 сентября.

Нина Пашкевич погибла во время выполнения боевого задания на фронте в Донецкой области.

"Навсегда 47...Здолбуновчане знали Нину как спортсменку-тяжелоатлетку, мастера спорта и тренера чемпионок Украины и Европы", – говорится в сообщении.

Даже находясь на службе, военная участвовала в соревнованиях. В апреле этого года Нина Пашкевич стала победительницей Чемпионата Украины по тяжелой атлетике. Всего у нее было около сотни спортивных наград.

Похоронят погибшую военную 21 сентября в родном городе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах провели в последний путь 21-летнего двукратного чемпиона мира по панкратиону Ярослава Стрельца, погибшего в боях с российскими оккупантами за свободу Украины. Проститься с Героем пришли сотни людей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!