'Город потерял чемпиона, мать – сына': в Черкассах простились с 21-летним спортсменом, погибшим на фронте. Фото

В Черкассах в понедельник, 16 сентября, провели в последний путь 21-летнего двукратного чемпиона мира по панкратиону Ярослава Стрельца, погибшего в боях с российскими оккупантами за свободу Украины. Проститься с Героем пришли сотни людей.

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Об этом сообщило местное издание "18000". Ярослав добровольцем пошел защищать страну, когда ему было всего 19 лет.

На площади Славы в Черкассах провели митинг-прощание с украинским воином. В последний путь павшего бойца провели местные жители, ученики, друзья, побратимы и родные.

"Город потерял чемпиона. Страна потеряла будущее. Мать потеряла сына. Ученики потеряли тренера. Всегда, когда Ярослав поднимался на пьедестал, он гордо держал в руках флаг Украины", – рассказал товарищ Ярослава.

"Это был большой, сильный и характерный человек. Он всегда всем помогал. Все делал ради своих одноклубников. Всегда переступал через собственное "Я". 21 год. Это еще ребенок. Он мог бы покорить много вершин, однако выбрал другой путь. Будем помнить его всегда", – отметил тренер Ярослава Игорь Дмитраш.

Ярослав Стрелец пошел добровольцем на фронт в начале полномасштабного вторжения России, когда ему было всего 19 лет. Воевал в составе сил морской пехоты в должности старшего оператора группы. Жизнь Ярослава оборвалась 11 сентября во время выполнения боевого задания.

Ярослав Стрелец окончил Черкасский политехнический профессиональный колледж по специальности обслуживания станочных станков. Параллельно тренировался в Черкасском бойцовском клубе "Ахиллес". С 2016 по 2021 год был постоянным чемпионом Украины по панкратиону, в 2017, 2018, 2019 году призер Чемпионата мира по панкратиону и греплингу, в 2021 чемпион мира по панкратиону. Чемпион Украины по ММА в смешанном боевом искусстве. Мастер спорта по панкратиону.

Как сообщал OBOZ.UA,11 сентября на фронте погиб Борис Устименко, студент Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, который бросил обучение на втором курсе, чтобы защищать Украину.

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