Бросил учебу и стал на защиту Украины: на фронте погиб студент ЧНУ им. Федьковича. Фото

На войне против российских оккупантов погиб Борис Устименко, студент Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, который бросил учебу на втором курсе, чтобы защищать Украину. Трагедия произошла 11 сентября.

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Устименко учился на историческом факультете ЧНУ, но в 19 лет взял академотпуск и присоединился к 92 батальону 107 отдельной бригады ТрО. Прошел Бахмут и Авдеевку, уволился, но вскоре добровольно вернулся на фронт – оператором FPV-дронов в 38 отдельную бригаду морской пехоты ВМС. С ней он подписал контракт.

"Борька, ну как же так, друг... Ты был настоящим и надежным, за эти два с половиной года ты кем только не был в армии, но, несмотря на это, ты всегда выполнял поставленную задачу", – написал в Facebook Александр Ставчанский.

"Он занимался и бумажной работой, и ходил в окопы под обстрелы и вражеские штурмы. Причем сам просился, потому что бумаги надоели. Всегда готов был выполнять боевые задачи", – вспомнил Андрей Кучуран.

Для своих Устименко был Борей, "Принтером" либо "Малым". Родился он в Черкасской области.

"Помним цену, которую мы платим за нашу свободу", – призвал украинцев Кучуран.

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