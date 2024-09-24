Отдал жизнь за Украину: в боях на Донетчине погиб штаб-сержант с Полтавщины. Фото

В борьбе за свободу и территориальную целостность Украины погиб военнослужащий Олег Лутохин из Миргорода Полтавской области. В войске по званию он был штаб-сержантом.

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Защитнику навеки осталось 53 года. О потере известил Миргородский городской совет

В громаде не рассказали деталей о том, кем мужчина был в мирной и военной жизни. Отмечают лишь, что он воевал на востоке.

Сердце воина, который был 1971 года рождения, перестало биться 17 сентября на Донецком направлении.

"Лутохин Олег Евгеньевич погиб в результате российского минометного обстрела вблизи населенного пункта Красногоровка Донецкой области", – уточнил изданию "Суспільне" представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

В горсовете пообещали дополнительно сообщить о времени и месте встречи Героя.

Начальник Миргородской РВА Виталий Дьяковнич тоже выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника.

"Скорбим вместе с вами и переживаем вашу боль. Пусть воспоминания о ней будут источником утехи в это сложное время. Светлая память нашему мужественному воину. Вечный покой и Царство Небесное его душе", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, выполняя боевое задание в Курской области РФ, погиб военный Руслан Нарижный с Полтавщины. Он был стрелком штурмового отделения спецроты "Шквал".

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