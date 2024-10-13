Без отца осталось пятеро детей: на фронте погиб Герой из Луганщины

Украина потеряла еще одного защитника – во время выполнения боевой задачи погиб Дмитрий Федорин. Ему было 42 года.

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Об этом сообщил Зиньковский городской совет 12 октября. Дмитрий родился 5 февраля 1981 года в Лисичанске, где окончил школу и Лисичанский профессиональный торгово-кулинарный лицей, получив специальность повара.

До полномасштабного вторжения работал на шахте, обеспечивая семью, в которой воспитывал пятерых детей вместе с женой Татьяной. Из-за опасности в родном городе семья была вынуждена переехать на Полтавщину, где они жили сначала в Диканце, а впоследствии поселились в селе Дейкаловка. Здесь Дмитрий нашел работу на местной пилораме.

"Добрый, искренний, веселый, жизнерадостный. Он был опорой для меня и нашей семьи. Любил готовить для нас разные вкусности", – рассказала супруга погибшего.

19 августа этого года Дмитрий вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, чтобы бороться за свободу своей страны. Он героически погиб 7 октября, выполняя свой долг на передовой.

Его смерть стала большой трагедией для родных, оставшихся без отца, мужа и сына. У Дмитрия остались жена Татьяна, пятеро детей, живущий в оккупированном Лисичанске отец и сестра.

Напомним, также летом прошлого года в районе населенного пункта Роботино в Запорожье погиб защитник из Волыни, боевой медик 132 разведывательного батальона Тимофей Лубенцов. 12 октября воин "на щите" прибудет в родное село из морга города Луцк. В 12:30 его похоронят на местном кладбище.

В Одесской области 11 октября провели в последний путь защитника Андрея Заволоку. На фронт он отправился добровольно, ведь, как говорят на малой родине воина, считал свободу и достоинство Украины высшей ценностью. Воин погиб 5 октября вблизи Гродовки Покровского района Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В боях на фронте оборвалась жизнь молодого воина Андрея Пчелы из Волынской области. Ему было 33 года, у защитника остался маленький ребенок.

– Также во время выполнения задания в зоне проведения боевых действий погиб военный из Киевской области Анатолий Расюк. Жизнь защитника Украины оборвалась 4 октября.

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