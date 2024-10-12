Погиб под Роботиным в прошлом году: на Волыни попрощаются с боевым медиком Тимофеем Лубенцовым. Фото

В субботу, 12 октября, в селе Боратин на Волыни попрощаются с боевым медиком 132 разведывательного батальона Тимофеем Лубенцовым. Защитник погиб во время выполнения боевого задания 12 августа 2023 в районе населенного пункта Роботино на Запорожье.

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Об этом сообщили на сайте Боратинского сельского совета. Отмечается, что воин "на щите" прибудет в родное село из морга города Луцк. В 12:30 его похоронят на местном кладбище.

Напомним, во время обороны позиций под Краматорском погиб военный из Киевской области Виктор Гусев. Жизнь защитника Украины оборвалась 27 сентября.

Защитник Украины в 2016 воевал в АТО. В гражданской жизни работал монтажником оконных конструкций. Был образцовым хозяином, спокойным, отзывчивым и добрым человеком. Любил природу и путешествовал по Украине.

А на Покровском направлении 9 октября свой последний бой принял воин из Херсона Александр Старостин. В ряды украинского войска его мобилизовали в сентябре 2024 года. Служил матросом в 38-й бригаде 503-го батальона: был командиром отделения морской пехоты и командиром боевой машины. У Александра остались жена и двое маленьких детей.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Одесской области 11 октября провели в последний путь защитника Андрея Заволоку. Воин погиб 5 октября вблизи Гродовки Покровского района Донецкой области.

– Ратновский поселковый совет проинформировал, что в боях на фронте оборвалась жизнь молодого воина Андрея Пчелы из Волынской области. Ему было 33 года, у него остался маленький ребенок.

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