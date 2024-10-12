Мобилизовали в сентябре 2024-го: на Покровском направлении погиб морпех Александр Старостин с Херсонщины. Фото

Защищая Украину, погиб воин из Херсона Александр Старостин. Свой последний бой он принял 9 октября на Покровском направлении.

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У Александра остались жена и двое маленьких детей. Трагическое известие сообщило издание "Вгору".

"Во время боевой службы на Покровском направлении погиб житель Херсона Александр Старостин с позывным Херсон", – говорится в сообщении.

Александр Старостин жил в селе Дарьевка Херсонской области. В ряды украинского войска его мобилизовали в сентябре 2024 года. Александр служил матросом 38 бригады 503 батальона: был командиром отделения морской пехоты и командиром боевой машины.

"Погиб, защищая Родину, 9 октября 2024 на Покровском направлении вблизи села Николаевки", – рассказали журналисты.

Александру Старостину навсегда останется 50 лет. Дома его ждали жена и дети 6 и 9 лет.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб 33-летний защитник Волыни Андрей Пчола. У него остался маленький ребенок.

Также сообщалось, что в боях в Донецкой области лег 26-летний воин с Прикарпатья Роман Голубец, до начала полномасштабной войны он был специалистом по компьютерной инженерии, работал, в частности, и за рубежом: в Украину вернулся незадолго до вторжения РФ. Роман был единственным ребёнком в семье.

А на Днепропетровщине будут прощаться с 21-летним Героем Богданом Малиной, который защищал родную землю с весны 2022 года. Последний свой бой он принял близ Клещиевки.