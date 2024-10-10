Ему навсегда будет 21: в боях возле Клещиевки погиб защитник с Днепропетровщины. Фото

Защищая Украину, погиб молодой воин Богдан Малина из Криворожского района Днепропетровской области. Он служил стрелком-зенитчиком в рядах 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

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Молодому бойцу был всего 21 год. О потере сообщил Лозоватский сельский совет.

Богдан Александрович Малина родился 17 июня 2003 года в селе Радионовка. В детстве несколько раз переезжал с родителями, потому учился в нескольких школах. Так, в 2019-м парень закончил УВК Богдановского ОУЗ на Тернопольщине.

После школы Богдан работал строителем. В 2022 году вернулся в родное село. Уже в следующем году 11 мая встал на защиту Украины, подписав контракт с ВСУ.

Он присоединился к 93-й ОМБр, где служил стрелком-зенитчиком в зенитном ракетно-артиллерийском дивизионе.

Последний свой бой защитник принял на фронте в Донецкой области 27 сентября 2024 года. Преданный военной присяге и украинскому народу, мужественно исполнив воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость, боец погиб вблизи населенного пункта Клещиевка Бахмутского района.

Простились с молодым защитником 9 октября, похоронили на Аллее Памяти в селе Лозоватка.

"Сочувствуем семье и близким, разделяем мучительную боль от тяжелой потери. Светлое воспоминание о Богдане навсегда высечено в наших сердцах, ведь память – сильнее смерти!" – отметили в громаде.

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